家用煤氣煮食爐玻璃面突然粉碎　專家教路平日多做一步可避免

近年，在疫情下留家煮食的時間多了。有網民分享，剛搬入租住單位，在沒有煮食的情況下，明火煮食爐的玻璃面突然爆裂並粉碎。原來不少人也有同樣的經驗，有專家指發生此情況的最常見原因就是「回火」。



有網民在社交平台分享家中煤氣煮食爐在沒有煮食的情況下，玻璃面突然「嘭」一聲自我爆裂，圖片所見爐面已「體無完膚」，附近亦有玻璃碎片，整個爐具已不能使用。原來這種情況並不罕見，很多網友都紛紛表示有同樣經驗，更曾請煤氣公司技工上門檢查，其他放上封條，指爐具已報廢。

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裝修學院校長鄧世民（Simon）解釋，多數原因是「回火」，即是爐頭有污跡積聚，導致氣孔堵塞，爐火不能順利向上燃燒，結果在爐底令玻璃持續受熱，結果溫度過高而爆裂。現在爐具多採用強化玻璃，爆裂時造成的碎片就如圖片所見。

平日多做一步可避免爆玻璃

另一個原因導致玻璃碎裂就是撞擊，雖然鄧世民指此情況較少見，但亦有網民表示曾請師傅來安裝抽氣扇，惟師傅失手把螺絲批掉落爐面，結果爐面玻璃應聲爆裂。

如果想避免「回火」，鄧世民建議平日多清潔，只需以洗潔精、百潔布和竹簽勤清洗爐頭及氣孔便可。

萬一遇上爐面玻璃爆裂，建議立即做以下幾點：

1. 立即熄火，把爐頭上的煮食用具及廚具拿開。

2. 穿上手套保護自己，把四周的玻璃碎片清理好。

3. 請合資格人士上門檢查爐具，了解處理方法。

4. 勿讓小朋友接近爐具，以免受傷。



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