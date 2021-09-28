婚姻｜夫妻不和或真的命都短幾年？　死亡風險原來比長期吸煙更大

男性朋友請注意！以色列1項新的研究表示，不幸福的婚姻可能會以離婚收場，更重要的是，不幸福的婚姻也會增加中風或早死的風險，研究刊登在《臨牀醫學雜誌》（Journal of Clinical Medicine）。



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特拉維夫大學公共衛生學院健康促進主任、首席研究員Shahar Lev-Ari表示，不幸福的婚姻所增加的健康風險，與習慣吸煙或當梳化馬鈴薯所造成的風險一樣多。約30年的追蹤期間，對婚姻生活不滿的以色列男性，發生中風的機率高達94%，其他原因造成死亡的可能性多出21%。研究人員表示，相比之下，有吸煙習慣的男性死亡風險增加了37%，懶惰的生活方式造成的死亡風險則增加21%。

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專家表示，婚姻不幸福的男性可能更容易出現憂鬱、焦慮和壓力等問題，這些狀況都會增加中風的機率。他們也更有可能藉由喝酒、吸煙、吃不健康的食物或吸毒，來面對憂鬱、焦慮和壓力等問題。

紐約列諾克斯山醫院的資深神經心理學家Brittany LeMonda表示，當我們對人際關係感覺良好時，就會感到快樂並採取健康的行為、過健康的生活；相反的，當我們與周遭的人關係不好，就更有可能做出不太理想的行為，也會產生更多焦慮和睡眠品質差的狀況。

在這項研究中，Shahar Lev-Ari和他的同事招募近 9,000 名以色列男性公務員和上班族，對他們的健康和行為模式進行評估。並在之後的32年持續追蹤他們的健康狀況。

Shahar Lev-Ari指出，研究的結果與早期的研究一致，皆認為不幸福的婚姻會影響夫妻雙方的壽命。《心理科學雜誌》（Journal Psychological Science），1項2019年的研究經過8年追蹤後發現，與配偶相處愉快的人，死亡風險降低了13%，甚至更多。

Shahar Lev-Ari進一步說明，對年輕夫婦積極進行心理學技巧、溝通技巧和養育策略和訓練，可能有助於培養家庭適應能力和提高婚姻滿意度，進而促進他們的健康狀況。

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