老公「微嫌棄」老婆婚後身材走樣　要求沖涼刷背時妻子一舉動回敬

今天翻到以前的照片，老公問我可不可以回去以前的身材？然後就再也沒講話了…剛才洗澡的時候越想越氣!!!



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我：【你！現在是嫌棄我的身材嗎！】

老公：【是…還…好…啦！】

我：【甚麼還好，嫌棄就嫌棄，甚麼還好！】

老公：【就…】

老公：【…】

老公：【微嫌棄】



微嫌棄是甚麼？然後我就再也不跟他講話了洗自己的

老公：【那個…可以拜託妳一件事嗎？】

我：【幹嘛啦！】

老公：【幫我洗背】

我：【（擠沐浴乳，然後在背上畫兩下）】

老公：【妳甚麼意思？】

我：【我 微 洗 背！】



給我滾 ಠ‿ಠ

#圖文不符宅家兩個月的好孩子

【社員回文】

「我從不會嫌棄另一半的身材，因為在我的眼中…『你就是最漂亮的女人』！」



「剛跟現在老婆交往的時候刷背就像幫超跑打蠟一樣，結婚後刷背就像在泰國幫大象刷身體一樣」



「微嫌棄，就是沒有嫌棄喔！哈哈哈哈哈」



「你脾氣真好，被微嫌棄還肯幫他洗背XD」



「怎麼沒用鋼絲球嚕背」



「可以回男方：能否回到以前的Size、持久度、硬度」



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】