晚餐吃外賣竟造成溫馨誤會　兒子連說30次「你很可憐」媽媽被激奀

「事情是這樣的，今天他們玩水球玩水跑來跑去，五點的時候吃了餅乾點心，回到家之後還是要給正餐，女兒吵着要睡覺我沒辦法出門所以叫了熊貓.........」兒看着母親直呼「妳好可憐」，惹網笑「好貼心，但講話太直」。



熊貓一份叫十顆，這就非常尷尬了，因為我預計他們只能吃十五顆，所以我叫了兩份水餃兩顆滷蛋+一碗湯，打算等等他們吃剩我再吃，不然會剩下浪費。東西到了，我處理完他們的水餃後坐在我兒子旁邊打開了湯....

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我兒子：「媽媽妳只有喝湯哦？」

我（舉着一勺湯）：「對啊」

我兒子：「妳怎麼那麼可憐」

我（把湯舉在半空中傻眼）：「......」

我兒子：「我的水餃分妳吃一點好不好，我有那麼多水餃，還有蛋，妳只有湯好可憐」

我：「不用，你先吃」

我兒子：「是不是因為我們想吃蛋，妳多叫蛋給我們所以只能喝湯阿，妳真的很可憐欸」

我：「不是，只是因為我不餓想喝湯而已」

我兒子：「這顆滷蛋好好吃哦，雖然我比較喜歡荷包蛋，但滷蛋也好好吃，媽媽妳真的好可憐，只有湯」

我：「......你好好吃飯」

我看兒子吞下整顆蛋黃怕他噎到，所以舀一勺湯問他：「你要不要喝一口湯」

我兒子（思考了一下）：「不用」

然後我就把那口湯自己喝了，正送到嘴巴時

我兒子：「因為妳只有湯而已太可憐了，我不要跟妳搶」

老娘就被湯噎到了，不是你媽平常連吃都沒吃等着吃你們吃剩的都不可憐，今天還有湯欸，你不是應該說我今天很奢侈嗎？喝碗湯聽了快30句可憐，誰喝的下去啦。噢對了，如果我跟他們解釋怕他們吃不下剩太多我吃不完所以我不叫我的，我兒子就會直接剩一半給我，說怕我沒得吃不肯吃光，所以我只能乾脆說我不餓。

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【網民回文】

．貼心的兒子~但媽媽心中應該很怒:不要再講我可憐了~~趕快吃飯~~~

．我都會跟我女兒説麻煩妳吃飯不要講話，再講不要吃去罰站餓肚子

．是貼心的小孩，但用詞太直接了，科科

．好貼心，好有愛～媽媽你好可憐喔XDDD

．兒看著母親的食物直呼「妳好可憐」，惹網笑「好貼心，但講話太直



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