張繼聰囡囡開學成日掛住一個男仔：好驚呢一日來臨但原來已經嚟咗

張繼聰是圈中出名的「女兒奴」，十分寵愛女兒張靖（Kakaball）。近日女兒開學，認識了不少朋友仔，每日嘴唇邊都掛住一個男仔名。張繼聰坦言「成日好驚呢一日來臨，但原來呢一日已經嚟咗」，表示十分心痛。但後來「劇情」來一個大反轉，張繼聰大讚男仔「識玩」，更陰陰嘴笑指「我當年都係用呢一招」。



9月初是開學的大日子，張繼聰和謝安琪的4歲女兒張靖都重返校園。寵女無上限的爸爸張繼聰近日在IG分享女兒上學後，作為爸爸的心事。「我成日好驚呢一日來臨，但原來呢一日已經嚟咗。」事源女兒開學後認識了一位男同學，後來每日都說著這個男同學的名字。

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「佢成日話要同呢個男同學去迪士尼、去食Pizza、去溜冰，總之佢做過啲咩都話要同個男仔一齊。」每晚睡覺，她更指要快點睡著，因為第二朝上學要看到這位男同學。他多口問女兒，爸爸可否都一齊，誰知Kakaball狠心地說：「唔可以。」只可以他們2個去。

張繼聰表面沒事，其實內心都在淌血。直到一次學校派對，他終於有機會見一下這位男同學的「盧山真面目」。他問女兒不如和男同學拍照，她歡喜地說「好呀」，然後拖住爸爸去找男同學。「嗰刻有少少似，佢將來結婚，我拖佢入教堂咁樣。」張繼聰有少許感慨。

當他和女兒到男同學面前，問男同學可否一同拍照時，他望望二人，輕描淡寫地說：「唔可以。」張繼聰也呆了一呆，然後內心大讚男同學：「識玩！」想當年，他也是用這一招……

這份「爸爸的心事」惹得網民捧腹大笑，有人問Kakaball被拒絕後有沒有傷心，他指女兒當時「掩飾得好好」。又有人篤爆他「嗰招似係你太太出，唔係你出囉…」，他則回應「想試吓攞個尾彩啫」，十分幽默。

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