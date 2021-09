爸爸和子女話題只剩學業　親子關係日漸疏離　立即學24個性格優勢

「點解仲未做晒功課架?」

「今次默書退步咗喎」

新學年開始將近一個月,經歷悠長暑假後,云云學子及家長再次面對學業上的壓力。尤其處身競爭激烈的香港,筆者接觸部分小朋友甚至在入讀幼稚園前,就被安排參加各種課程,增加自己的「技能包」。家長與子女的話題大多離不開學業,小朋友的童年被困在學業中。當彼此的話題只剩學業,欠缺關心、接納等愛的元素,子女與父母的關係逐漸疏離。



和小朋友的話題,每次都只剩功課和考試?(Photo-ac)

前Apple聯合創辦人Steve Jobs認為現世代最具競爭力的人是最能了解及發揮自身優勢的人。正向心理學學者Peterson及Seligman建議家長需要懂得子女的長處及個性優勢,方能協助子女發揮這些優勢,達致更高表現及成就。

親職教養學者Waters(2017)鼓勵家長不時讚賞或提及子女的長處,並鼓勵他們將長處發揮。另外,亦有研究顯示,家長愈懂得運用「強項為本」,子女的負面情緒愈少,生活愈快樂。即便面對困境,仍會記得父母提及自己的長處,表現更堅持。

睇下邊個性格特質可以多讚小朋友!(Photo-ac)

Peterson二人將小朋友的個性優勢分作六種類,共24種長處。各位家長,你覺得你的小朋友哪些長處較突出呢?

認知類:創意、好奇心、洞悉力、熱愛學習、判斷力

抗壓類:堅毅、熱情、勇敢、誠實

社交類:愛與被愛、社交智慧、仁愛

公民類:公平、團隊合作、領導力

調節類:寬恕、謙虛、自律、謹慎

心靈類:欣賞、感恩、幽默感、存有希望、靈修性



作者:譚鴻昌(註冊社工及認證家長教練)

作者機構網站:https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年,有感香港社會對爸爸的服務及支援不足,故加入DADs Network工作,分享父職教養心得,及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介:

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立,志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今,與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座,提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長,並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會,讓爸爸互相交流分享親職教養心得,組織全港首個純爸爸教養互助平台。