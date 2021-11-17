外父外母哪天生日總忘掉　老公出絕招記在「這裏」　逗得老婆大笑

編按：不少男士最怕記「日子」，甚麼太太生日、結婚紀念日及相識紀念日等都算了，但要連外公外母的生日也記着，也實在不易吧！為了不讓太太失望，有位老公便嘗試用創新的方法記下外公外母的生日，不知這招是否也適合其他老公使用呢？
有網民在【爆怨2公社】發表：
我要抱怨我老公，真的讓我好氣又好笑，之前就有埋怨過他，好歹也記一下自己岳父岳母的生日，但每次都是我在提醒老公，上個月才又怨過他一次。
結果今天想看一下他的換車計劃進度怎麼樣了，嗯……37%照進度進行，但一看到下面那兩個帳戶名字，我實在被他打敗。
岳父生日$1,214
岳母生日$630
#對我爸生日1214
#我媽生日630
#老公說每次記在別的地方他都忘記
#只有存款才會常常看
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【網民回文】
·「好有心 」
·「看來很努力了 」
·「那你老爺奶奶生日幾號？ 」
·「 我以為有記得老婆生日就很厲害了 」
·「有心還做筆記，不是不想記，只是記不得，我老公可能連小孩生日都要思考還不一定記得對呢？更別說岳母的 」
·「娶你到底要幹嘛？」
·「 羨慕 已經存37% ModelS」
·「是說為甚麼要記岳父母生日……？ 」
·「哈！恭喜你有這麼一位好老公啊！把岳父母的生日存在存摺裏！ 」
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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】
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