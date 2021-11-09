婚姻｜突然戒煙戒酒也是危機？7個不自然行為或代表老公在外偷食

編按：丈夫有沒有外遇、偷食，有時是可透過他的日常行為及反應來判斷的。以下節錄自《微表情心理學——深入交際攻略》一書的內容，或可協助你評估老公背叛你外出偷食的機會有多高。



面對男人的背叛，有的女人依靠超強的第六感，可以瞬間化身福爾摩斯，發現對方變心的證據；但也有很多女人，在男人已經背叛她們很久之後依然無法察覺。相信沒有女人願意面對一個已經變心的男人，那麼我們要如何證明他真的選擇了背叛呢？

好丈夫的表現都差不多，但壞丈夫的背叛方式卻各有千秋。當一個男人開始背叛的時候，為了不讓自己出軌的事情敗露，他會拼命掩飾再掩飾，撒謊再撒謊。但無論他做得怎樣天衣無縫，他的言行舉止裏總會露出一些蛛絲馬跡。現在，就讓我們用放大鏡來看一看男人變心時都有哪些典型舉動吧。

丈夫行為突然有大轉變，甚至忽然對你呵懷備至，你就要好好留意他是否對你不忠（按圖了解）：

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突然變得喜歡打扮

但凡男人突然改變自己的穿衣風格，我們就要小心了。比如，他脫掉了自己的西裝襯衫，開始換上牛仔T 恤；把以前從不接觸的顏色甚至是卡通人物都裝飾到自己的身上，這可能意味着他的身邊出現了年輕的女孩。

或者一向拒絕香水的他，抽屜裏突然多出一瓶名貴香水，這也許就意味着，在他新認識的女生中，有一位的抽屜裏也有同樣一瓶香水。又或者，明明喜歡張學友的他，卻一連好幾天都在哼唱陳卓賢(Ian Chan) 的《正式開始》，這可能就表示，一名喜歡Ian 的女孩出現在了他的身邊。

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最近經常說「我很忙」

男人「很忙」的可能有許多，他可能是在為了讓我們生活得更好、更舒適而去努力工作，爭取賺更多的錢。但如果從壞的一面來解釋，那就意味着他可能已經對你失去了興趣，喪失了熱情。這種時候，加班、出差等就成了他最有力的藉口。

所以，如果你的他最近總說要加班，要不就出差，在家裏的時間越來越少，陪你的時間更是屈指可數，那很有可能並不代表他成為「工作狂」，而是意味着對方可能正在準備和你說「我們結束吧」。

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通話或短信記錄常為空

一般來說，正常使用的手機在通話記錄欄或短信欄內都會是滿格記錄。如果我們發現他的通話記錄或短信經常出現記錄不完整的情況，我們就可以大膽猜測：他是不是在回家以前對這些信息進行了刪除。因為只有刪除才會出現這種記錄不完整的情況，目的就是為了使自己的手機中不留下其他女人的信息。

或者他在回家後，總小心翼翼地把手機放在身邊，當信息提示音響起的時候，他會第一時間拿起來獨自察看，並且回覆訊息也是悄然進行；電話鈴聲響起，他沒有像以前一樣當面馬上接聽，而是走到我們聽不到的地方，壓低嗓音接聽電話。遇到這種情況，就要特別注意了。

開銷突然增大

一個男人出軌以後，為了體現自己的紳士風度和浪漫，也為了討伊人歡心，總要去吃吃燭光晚餐、送送玫瑰、喝喝咖啡甚麼的，而這些都是要花錢的，再加上他為了享受風花雪月，在沒有外快的條件下，只好拼命地攢私房錢。還有些男人為了存錢，甚至不惜戒煙戒酒，無所不用其極。

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許諾不再生效

如果有一天，我們發現他對我們的許諾不再生效了，就表示我們在他心目中的地位已經不那麼重要了。發現這種事情的原因，要麼是他「靈光一閃」，發現自己不再愛，要麼就是他遇到一個更符合口味的人，移情別戀了。

見面次數明顯變少

濃情蜜意時，恨不得天天黏在一起，可最近見面的次數卻驟然變少，並且即便在一起也變得平淡，甚至有些尷尬，這些都是感情出現問題的表現，要注意了。

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對你開始有負疚感

忽然有一天，那個一向不在意我們優點的人開始對我們誇讚有加，或者在一個平常的日子，一向不懂情調的他卻給我們買了一份精緻且價格不菲的禮物。出現這種情況的原因，一來是他突然「良心」發現，變得浪漫起來；二來便是他心裏有負疚感，覺得自己承擔不起另一半真摯的情感。所以，當那個「可以『hea』的話不會郁」的他，突然又是洗碗又是拖地，變得好不勤快時，千萬不要天真地以為自己終於「守得雲開見明月」了，也許是他在外面和其他女人逍遙，回家卻看到你在操持家務，於是良心發現獻一回殷勤。

當然，上面總結的這些情況都只是「有可能」，但不可否認，當一個男人以往的生活習慣忽然發生變化時，一定意味着甚麼。也許是因為最近心情特別好或壞，也許是因為這段時間的工作特別順或不順，還可能是因為他遇到了一個靚麗的女人，開始了新的戀情！

我們未必要做福爾摩斯，但出軌的人總會有一些古怪的行徑，讓人感到不妥。

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《微表情心理學——深入交際攻略》（非凡出版授權使用）

書名：微表情心理學——深入交際攻略

作者：戴琦

中國講師網品牌課講師。多年的工作練就其金睛火眼，商海的浮沉令其看破人情冷暖，教育培訓則成就其系統思維，主講課程：《顧客心d理》、《兩性心理》、《兒童心理學》等。送你一把讀懂他人的鑰匙，打開無數心理的大門！



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】