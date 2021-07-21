嫁個有錢人總比一起捱窮好？網民：離婚有補償、窮人也未必品格好

不少人在婚姻擇偶條件上，依然講求「門當戶對」的觀念，有些家長會希望孩子能找到條件能力匹配的另一半，不過也有人希望嫁給或娶到社經地位比較高的伴侶。因此有網友好奇另一半的條件比自己好上許多，是否就保證能過上幸福人生？引發大批鄉民熱議。



跟有錢人結婚真的會比較幸福嗎？（點圖了解）：

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日前一名網友在PTT的「Boy-Girl」看板，以「嫁／娶有錢的另一半真的會幸福嗎？」為題，指出「嫁金龜婿」、「娶千金小姐」的狀況，就是對方比自己有錢很多。兩個人的食衣住行乃至價值觀都有一段差距，比較窮的那一方地位也比較差。

原PO進一步表示，「結婚是三個家庭（自己組織的家庭和雙方原生家庭）的事，六個思想（夫妻和夫妻雙方的父母）找平衡難上加難」，因此好奇這樣真的能幸福嗎？原PO也好奇有多少人願意放棄精神方面的需求來交換物質需求，引發熱烈討論。

有網友認為，跟條件比較好的伴侶結婚，優點是「至少離婚的時候有補償」、「會不會幸福不知道，但至少不會悲慘不幸」、「不一定幸福，但絕對比嫁窮的好」﹑「有錢可以省很多事，光是我婚後直接有新房子，就少努力很多了」、「如果你能放下自尊委屈過一生，算是很好的選擇吧」、「很幸福，不用煩惱雞毛蒜皮小事、不用煩惱帳單跟住哪、不愁吃穿用度，難道這樣還會讓你覺得痛苦嗎」？

不過也有不少人直言，「光交往時的金錢觀差異，再到後面見雙方父母的應對，價值觀沒同一個水平可能相處起來多少不舒服吧」、」「基本上雙方家境不能差太多，不然容易被壓下去」、「窮人也不一定個性好」、「就算對方有錢，你也要能駕馭得住」、「家庭和樂是金錢換不來的，完全沒必要犧牲幸福換錢」、「我身邊很多一畢業就嫁有錢人，但他們都是聽話的乖媳婦」、「我覺得要看性別，男有錢就沒差了」。

有網友理性分析，「錢不是問題吧，是價值觀」、「錢是假議題，重點是彼此價值觀」、「有錢不用為基本溫飽煩惱，但地位平等和價值觀相同更重要」。此外還有網友打趣說「有錢但是要AA制這樣有差？」、「如果你的問題錢不能解決呢？」、「可以去問貝佐斯跟比爾蓋茲的前妻」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】