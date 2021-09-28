麵包超人慶典免費玩攤位手作體驗　我的英雄學院限定店掃限量商品

滿滿正義感的麵包超人一直深受大人小朋友喜愛，甚至連「大反派」細菌人都俘虜無數擁躉，適逢1 0月3日是《 麵包超人日 》 為慶祝這個大日子，沙田新城市廣場由即日起至10月10 日舉行《麵包超人慶典》，必玩主題免費攤位、手作體驗坊、任玩可愛玩具及多個打卡位。另外，同樣來自日本的熱血動漫《我的英雄學院》亦來到尖沙咀K11 Art Mall舉辦首間官方期間限定店，動漫迷絕對不能錯過。

攝影:鄭子峰



圓碌碌的臉蛋加上兩個紅卜卜的面珠，充滿元氣的Anpanman麵包超人一直深受大人小朋友喜愛，原來10月3日是「麵包超人日」，為慶祝這個大日子，沙田新城市廣場由即日起至10月10 日舉行「麵包超人慶典」，即睇必玩項目:

必玩5大免費玩樂攤位

內提供免費玩樂攤位活動，更可贏取麵包超人小禮品。最得小朋友歡心必然現場更有麵包超人玩具試玩。購物任何場內產品即可換領體驗券一張，憑體驗券即可參加手作體驗坊，完成體驗後更可以拿走親手製作作紀念。同時也可以在期間限定店及商場不同位置收集麵包超人指定角色印章，完成集印後可獲得麵包超人立體賀卡。而粉絲們更不要忘了為自己喜愛的麵包超人角色即場投票。

+ 14

必影多個主題打卡位

當中3米長麵包超人角色打卡牆、麵包超人與細菌人Welcome Guests打卡位矚目登場。《麵包超人慶典》主角麵包超人及細菌人已急不待走到大門位置迎接粉絲，還以七彩閃爍氣球用心裝飾門面，熱鬧嘉年華氣氛由大門入口開始啓動，入場後，必定被３米長的焦點打卡場吸引，麵包超人和細菌人率領方包超人及咖哩包超人等候大家前來打卡。

最低減至半價Pop Up Store

場內優先發售產品指定貨品，過百款的麵包超人兒童及嬰兒玩具，最低更減至半價，更有均價區產品，全部以均一價發售，適合不同年齡的嬰兒或小朋友，購買指定金額更可獲贈禮品，不單止可以買到麵包超人玩具，場內更有多款日本直送的麵包超人Ｔ-Shirt。任何消費可獲贈『麵包超人紙袋』乙個，消費滿$400可獲贈『麵包超人限量禮品包』乙份。

+ 3

👇🏻👇🏻👇🏻💦💦想要玩得盡興，必定要做好準備！💦💦即睇：海洋公園水上樂園開幕｜事前媽媽必先準備6件事 呢種泳衣唔玩得👇🏻👇🏻👇🏻

最齊驚喜扭蛋區

展區內更設有大小粉絲都愛的扭蛋區，$20即可扭到日本到港的包超玩具。

麵包超人見面會

10月3 1為「麵包超人日」暨麵包超人33周年慶典，麵包超人真物會於10月3日當日及10月10日現身會場，跟一眾大小粉絲們見面及合照，凡於見面會當日於場內或沙田一田麵包超人玩具屋內購物滿$100即可換領「麵包超人見面會拍照券」乙張，不要錯過跟麵包超人合照的機會。

『麵包超人慶典』詳細資料:

日期:2021年9月28日至10月10日

時間: 中午12 時至晚上8時

地點:主推廣區沙田新城市廣場1期1樓東翼(近Pizza Express)

副推廣區沙田新城市廣場3期3樓(近Twinkle Baker Décor扶手梯)

配合10月上映之《我的英雄學院劇場版: 世界英雄任務》，期間限定店獨家發售過百款動畫及電影限量精品，並設1：1熱門角色打卡位，更會聯乘Ani-One舉辦第五季動畫放映會，搶先欣賞最新集數，各位粉絲要注意!



日本熱血動漫《我的英雄學院》電影版《我的英雄學院劇場版: 世界英雄任務》即將在今年 10月上映，香港首個官方期間限定店將成為電影前哨站，即日起在尖沙咀K11 Art Mall舉行。

除了必睇多個1：1正邪經典角色打卡位，店內有超過100款主題限量商品，除了劇場版精品是粉絲No.1搶購之選外；襟章、立牌、英雄玻璃杯、週記等香港限定周邊商品可以一次過掃貨。官方期間限定店將率先推出電影特別版「前賣券」，期間限定店將聯乘Ani-One，於9月25日放映《我的英雄學院》第五季最新一集，一眾粉絲更有機會獲得精美禮品。

+ 21

《我的英雄學院》官方期間限定店資訊

地點：尖沙咀K11 Art Mall - G01號鋪

日期：即日起至10月10日

營業時間：早上11時30分至晚上8時30分

👇🏻👇🏻👇🏻天氣轉涼🍂最啱同小朋友去打卡📸！即睇：太空館變身「微笑菠蘿包」 親子必去西九12個笑面公仔齊打卡👇🏻👇🏻👇🏻