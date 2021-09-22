秋分24節氣│中醫媽媽分享2款全家合飲湯水　預防秋季鼻塞乾咳

來到二十四節氣之一的秋分，太陽到達黃經180°時開始，也是秋季九十天的中分點，秋分後夜長日短，屬深秋，註冊中醫師謝嘉雯指出秋分後要注意涼燥傷人，常見症狀有鼻塞，咽喉乾燥、皮膚乾燥、畏寒怕冷及頭痛等，她建議大人小朋友於秋分後，要注意滋陰潤燥，令身體津液充足，同時亦可加入補虛的食材，以防涼燥。



秋分剛好是秋季的中間點，如春分般，晝夜時間長短再次相等。是反映季節變化的重要節令。此時的氣候特點是秋風涼爽，一般秋分之後的降雨量亦不會高，但是「一場秋雨一場寒」，氣溫隨著秋雨而進一步下降。

謝醫師提到《月令七十二候集解》：「八月中，解見秋分」、「分者平也，此當九十日之半，故謂之分。」分就是半，這是秋季九十天的中分點，她說：「秋分便是指秋季九十天的中分點。秋分後夜長日短，屬深秋，燥邪與近冬的寒氣相結合，稱為『涼燥』。涼燥傷人，表現為鼻塞、咽喉乾燥、皮膚乾燥、畏寒怕冷、頭痛…等。因此秋分後，要注意滋陰潤燥，令身體津液充足，同時亦可加入補虛的食材，以防涼燥。」

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謝醫師提提到姬松茸名字聽來像來自日本，但原產於巴西，故又稱「巴西蘑菇」，經人工廣泛栽培後，成為家常的食用菌，既可做菜又可煲湯。她說：「姬松茸性味甘平，有扶正補虛的作用。而鴨為水禽，一直被中醫視為滋陰佳品。」

姬松茸性平、味甘，有健腦益腎、扶正補虛的作用。姬松茸性味甘平，有扶正補虛的作用。而鴨為水禽，一直被中醫視為滋陰佳品。

「姬松茸鮮味香濃，以它為主要材料，味道已獨樹一幟。鴨肉滋陰，因此適合受秋天燥邪傷陰，體內有熱的人食用；加點薑片，既可辟除鴨肉的腥味，又可起到溫經的功效。」

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《本草綱目》稱沙參能清肺火，治久咳肺痿，玉竹除了潤肺養胃外，亦能生津增液，預防燥邪侵襲我們肌體。謝醫師說：「非洲海底椰是非洲特有棕櫚的果實，有潤肺止咳、滋陰潤燥的功效，適合乾咳、體內有熱的人士。配合性味甘溫的的雞肉，既可滋陰潤肺，又有扶正禦寒的功效。」

最後，謝醫師提醒家長:「入秋後，大自然草木凋零，日照時間縮短，易令人悲秋情緒。因此秋季可外出秋遊，如登高遠眺，放風箏，可使人心曠神怡，消除不良情緒，並緩解學習壓力。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

以上資料僅供參考，如仍有疑問請咨詢註冊中醫師。

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