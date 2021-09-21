鮮牛奶缺貨逾兩周　小朋友冇奶飲會缺鈣？營養師：可用呢2樣代替

近日市面出現「鮮奶荒」，涉及維記、雀巢牛奶公司等品牌的全脂牛奶。轉買高鈣奶反而更有益？有營養師表示，對孩子來說，新鮮牛奶無疑是最佳選擇，除此之外，家長亦不妨考慮其他代替品。

（攝影：余嘉文、王淑君）



近日多間超市及便利店相繼出現鮮牛奶缺貨情況，涉及「屋仔」紙盒及玻璃樽裝鮮奶，持續逾兩周，部分超市更實施配給供貨。有網民到維記牛奶社交平台詢問：「係產品問題定係生產線問題？」又指「最少兩個星期都無銀蓋樽裝奶。」發言人回覆表示：「對於近日維記鮮牛奶短暫供應不足導致缺貨，我們深感抱歉，現正努力處理。」

玻璃樽裝更有益？

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆解釋，「屋仔」紙盒及玻璃樽裝鮮牛奶的營養成分相同，另若將鮮牛奶與高鈣低脂奶及脫脂奶比較，分別在於脂肪及添加劑含量。

「低脂奶嘅脂肪減至約3%，脫脂奶可能1%。因為少咗脂肪，奶固體同水就會分離，所以要再加乳化劑，令佢融合，唔再『水還水、奶脂還奶脂』。」她補充，普通牛奶或全脂奶的成分基本上是牛奶，而高鈣低脂奶或脫脂奶，因添加了乳化劑，以及其他營養素如維他命A、維他命B及鈣質，不能稱作是「全牛奶」，而是「牛奶飲品」。

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補鈣要飲高鈣奶？

李杏榆表示，對孩子來說，純牛奶是最佳的營養選擇。「無添加係最好。小朋友係唔需要低脂或脫脂奶，佢哋係需要同用得著啲脂肪。」若然媽媽未能購買鮮牛奶，她建議，5歲以上的孩子可以豆漿、米奶作代替品。「飲低脂奶都可以，但唔好變成唯一的蛋白質來源。俾佢食下其他蛋白質豐富嘅食物，例如雞蛋、豆腐、魚、雞肉。」

除了蛋白質，鈣質亦是孩子需要的營養素。李杏榆指，4至6歲孩子每天約需要800毫克鈣質，普通牛奶含200多毫克，即使是高鈣低脂奶，亦只是400多毫克。「剩係飲鮮奶嚟補鈣，對學童嚟講係未必足夠。一係飲高鈣啲嘅小朋友奶粉，一係喺日常飲食之中，鼓勵孩子食多啲高鈣食物，例如麵包夾芝士、高鈣乳酪、硬豆腐。」

注意牛奶溫度

孩子飲奶前，不少家長會先把牛奶翻熱。李杏瑜提醒，如是需要雪藏的牛奶，因其殺菌時間短，建議最好凍飲，或只於飲用前在室溫「擺一陣」。「唔好叮，或者『坐』熱佢，因為溫度高咗，反而會有細菌。」

她指，如果是經超高溫消毒（UHT）處理，可於室溫存放的恆溫奶，則可加熱飲用。「如果真係唔想小朋友飲凍奶，就寧願買UHT奶。開過飲唔晒嘅奶，一定要擺返入雪櫃。儘管有個銷售期，但最好一至兩日內飲晒佢。」

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