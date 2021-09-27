廚房｜洗手盆邊玻璃膠發霉變黑睇見就嘔心　教你平價方法DIY翻新

編按：廚房洗手盆邊的玻璃膠，在使用多時後總會出現發霉情況（浴室磁磚的膠邊亦常見類似情況），在觀感與衛生上都不好，但可怎樣處理？其實除得找師傅上門翻新外，大家亦可跟從以下《家居維修翻新50問》的節錄內容DIY，憑雙手令廚房及浴室變回清淨衛生。



噁心指數：😰

困難指數：🔧

玻璃膠邊發霉／浴磁磚膠邊已掉（紅出版集團授權使用）

無論是玻璃膠還是白英泥，都是會老化的。如果只是發霉，可以先嘗試除霉，使用合適的除霉產品即可。專用產品比漂白水更有效安全，但要區分那些除霉產品適用於哪些地方，例如多樂士防霉水是針對牆身霉菌，有些例如3M的除霉劑則是針對廚廁磚罅和盆邊的。而如果除霉不成功，那就要翻新了！

廚房及浴室洗手盆邊的玻璃膠已發霉變黑，可以怎翻新？（按圖了解）

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翻新玻璃膠教學

準備工具：鎅刀、鑿、鎚仔、玻璃膠

1. 用鎅刀將舊膠徹底鎅走（紅出版集團授權使用）

2. 如果是白英泥，則用圖中手法，以鑿和鎚仔將它打掉（紅出版集團授權使用）

3. 清理水漬後，重新唧上玻璃膠，要注意膠必須緊貼垂直面與水平面，才能有效擋水（紅出版集團授權使用）

4. 如情況許可，也可以考慮將膠唧在盤底（紅出版集團授權使用）

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問問裝修佬：

1. 白英泥和玻璃膠，那樣較好？

答：眾說紛紜。筆者認為玻璃膠易造易除，白英泥變黃後較難除掉。另外，玻璃膠較白英泥耐用，因為白英泥質地硬，容易裂開。

2. 為甚麼除霉後的膠，很快又再發霉？

答：最常的原因是使用漂白水除霉。由於漂白水只能殺死霉菌上的細菌，不能殺死根部的孢子，因此幾乎可以保證很快會再發霉。

3. 唧得不好看可以怎麼辦？

答：玻璃膠用了1/4左右時，便可以切走玻璃膠的尾部，作為刮刀使用。如圖：

Step 1：以45度角切出開口（紅出版集團授權使用）

Step 2：用力一刀劏下去（紅出版集團授權使用）

然後用自製的刮刀去除多餘的玻璃膠。（用刮刀去除多餘的玻璃膠）（紅出版集團授權使用）

去除多餘玻璃膠後的靚相（紅出版集團授權使用）

4. 唧膠後，玻璃膠很快就甩出來，這是甚麼回事？

答：最常的原因是唧膠時，表面濕水。一般玻璃膠不能用於濕水或漏水表面，要確保施工表面乾透並且沒滲水。否則就要使用專用的玻璃膠，例如「暴封膠」。

專業指導：盛世家居服務公司負責人 楊明霖先生

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（紅出版集團授權使用）

書名：《家居維修翻新50問》

作者：

陳以璇，裝修佬編輯，進入自立生活後，邂逅了電批、油壓鑽、玻璃膠、水喉膠布、拎通等摯友，熱衷於用一雙手改善及美化家居；

鄧世民，裝修學院校長，2014年創立裝修中伏大全（裝修學院）Facebook專頁，追蹤人數超過7萬人；

裝修佬，IT初創公司，香港網流量第一裝修服務平台，業務包括裝修配對、裝修MALL、裝修學院、裝修電視等



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】