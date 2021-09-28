日本兒童平均蛀牙0.6顆　香港平均2.2顆　3大原因形成蛀牙問題

香港的學童牙科保健服務是由小學開始，但不少兒童在６歲前，牙齒已經出現大大小小的問題，早在2013年，由香港大學牙醫組成的團隊在BMC Public Health期刊內指出，約一半的香港學前兒童有蛀牙症狀，而幾乎全部幼童的蛀牙都未接受治療。



日本蛀牙率低 台港水平接近

香港大學牙醫學院在2009年曾抽樣檢查700位4至6歲的學前兒童檢查，有49%顯示過去或現在有蛀牙。男童與女童的蛀牙或缺牙或填補過的牙齒數量接近。男童為2.4隻而女童有2.1隻。平均每名幼童有2.2隻受影響的牙齒。

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日本兒童1.5歲已接受牙科檢查

而台灣衛福部2018年度委託執行的萬人調查顯示，3至4歲兒童平均蛀牙2.73顆，和香港情況接近，鄰近台灣的日本則在2013年時，3歲幼兒的平均蛀牙顆數由以前的4.7顆下降至0.6顆，與本港學前兒童的蛀牙數量成強烈對比。日本兒童蛀牙問題大幅減少，主要原因是政府要求幼兒在歲半、3歲等階段進行牙科檢查以及接受牙科指導，讓兒童學懂在飲食、營養、刷牙等的知識，減少出現蛀牙。

台灣衛福部亦有針對學前兒童的蛀牙情況找出原因，與香港情況接近的台灣相信有一定參考價值，經調查後發現台灣幼兒主要存在以下口腔護理問題：

4成幼兒睡前不刷牙

調查指38.49％的家長沒有每天在小朋友睡前幫他刷牙，而睡眠口腔會長時間減少唾液分泌，使口腔細菌更易滋長。因此每天至少刷兩次牙，其中一定要包含睡前。

6成幼兒刷牙時間可能不足

37.15%的家長幫小朋友刷牙的時間為1分鐘左右，24.08%的家長則不到1分鐘。根據香港衛生署建議，刷牙時可每兩、三顆牙齒為一組，用適中力度來刷，避免弄傷牙肉。順序地刷每個牙齒表面，包括上下頷牙齒的外側面、內側面和咀嚼面，要每顆牙齒都清潔乾淨，便應刷牙兩至三分鐘。

逾3成幼兒每日刷牙次數不足

在所有會幫幼兒潔牙的家長當中，有33.93%的家長每天幫小朋友清潔口腔的次數只有1次或以下。正確的觀念是，嬰兒未長牙時，家長可先以紗布沾水清潔口腔；開始長牙後，可用紗布沾水與薄薄一層含氟牙膏清潔牙齒。每天潔牙至少2次，最好每次吃完東西就刷，且睡前務必要刷。

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