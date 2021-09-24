多校爆上呼吸道感染　高峰期恐交叉感染　醫生：避免呢種口罩配件

近日多校爆發上呼吸道感染，衛生署昨日（23日）公布，正調查九龍塘又一村九龍禮賢學校幼稚園部的感染個案，涉及22名學童。有兒科醫生指，現時屬兒童上呼吸道感染的高峰期，即使孩子在學校戴著口罩，仍會出現傳播疾病的高危情況，家長宜多加注意。



涉22名學童 停課至少五日

近月新冠肺炎疫情放緩，惟相繼有學校因爆發上呼吸道感染個案而需要停課。衞生署衞生防護中心昨日表示，正調查九龍禮賢學校幼稚園部的上呼吸道感染個案，涉及22名學童，包括15男7女，年齡介乎三至五歲。他們自9月13日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵，其中16名病人已經求醫，無須入院，全部情況穩定。

由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於9月17日被納入強制檢測公告，停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。當局呼籲市民，尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫，並時刻保持個人和環境衞生。

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師生交叉感染 求診個案增

兒科醫生陳欣永表示，現時正值是學童感染上呼吸道疾病的高峰期，過去數星期，因上呼吸道感染病徵而求診的個案數量明顯增多。他指，每年也有類似的情況，但因為疫情，大家日常有佩戴口罩的習慣，已相對減低了感染風險。

「曾經有個案，家長話學校老師都病咗。老師要處理一班咁多個小朋友，忙於幫手換口罩、清潔，可能會有交叉感染嘅風險。」

避免用呢種口罩配件

他解釋，即使孩子在校內戴著口罩，仍會出現傳播疾病的高危情況。「食飯、食茶點，會有除口罩嘅時候，大家會面對面接觸。其次係好多小朋友未必識好好處理口罩，隻手周圍摸，摸口罩外圍，掂完啲嘢又會捽眼、捽鼻。」他補充，雖然小學生比幼稚園生成熟，但衛生意識亦「可能更加隨意」，同樣會有感染風險。

陳醫生又提醒家長，宜多提點孩子常洗手，保持個人衛生意識。「唔可以成日捽眼、捽鼻，除口罩後做好清潔。」他又建議，孩子宜避免使用口罩掛繩。「唔建議喺心口掛住口罩，會掂到口罩外圍，食嘢時亦會整污糟。」他強調，近來愈來愈多孩子生病，不能掉以輕心。「唔好一心諗住戴口罩就唔會感染，大家都要小心。」

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