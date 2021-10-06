孕婦先天患心臟病　憂生產過程大小不保　一原因要求有事時先救她

女性生小孩可說是相當艱辛，從備孕、懷孕、乃至生產階段，除身體上的疲累，心理背負的壓力更是沉重。中國一名女子好不容易在33歲懷孕，卻因先天疾病使生產之路充滿未知數，因此產前將自己的願望傳遞給醫師，原因曝光後卻讓醫護心酸不已。



《搜狐號》旗下自媒體「孕育乖寶寶」一篇文章指出，大陸有一名女子其夢想就是想要懷上自己的小孩，不過由於患有先天性心臟病，無論在懷孕期間或生產過程，都遭醫師告誡危險性相當高，若照料不周，胎兒更可能會出現生理異常或遺傳性疾病，不過在幾番思考後，她最後還是下定決心想要懷上自己的小孩。

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一開始，女子嘗試了許多不同的方式都無法懷上小孩，經歷多次失望後，最後藉由中藥調理好身子後，終於在33歲成功受孕。孕期內，無論是丈夫和雙方長輩都非常用心照料她，不過臨近產期，經產檢後醫生仍認為孕婦及腹中胎兒的狀態皆不太穩定。

儘管如此，醫生仍耐心地和女子溝通，告知她真實情況，希望能放鬆、調整好心態。然而就在女子進產房前，她卻將緊握在手中的紙條遞給了醫生，上面寫着「如果一會發生意外，不管外面他們說甚麼，請先保我，我家裏還有父母要贍養，他們不能失去我」，令在場醫護鼻酸流淚。

對此，台灣孕醫生殖中心院長黎惠波醫師表示，整體來說，為生下健康的寶寶，備孕期至少為3個月；尤其身為難孕患者，唯有患者與其家人共同支持並全程參與備孕和試管療程，才能提高受孕成功機會。也有醫師提出「三大」養護策略，養卵護膜、養胎護孕、養生護心，幫助求子困難的媽媽們增加受孕機會。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】