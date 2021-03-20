孕婦38周胎兒不幸失心跳　3個月後再懷孕驚覺是上天賜下的緣份…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-03-20 12:45

面對肚子裏的寶寶，除了父母雙方的期待以外，婦產科醫師也等同於陪着爸媽一起走過這段路，因此當孩子出生時，婦產科醫師的感動不亞於父母。台灣醫生林思宏便在自己的Facebook專頁上分享一段回憶，講述自己身為產科醫生，印象深刻的感動。而該故事一出，也感動不少網友。

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孩子突然沒心跳，無奈下只能引產

林思宏說，一年前的某天，這對夫婦到診所進行38週的例行產檢，但門診護理師打電話表示，裝胎心音監視器竟找不到心跳，請他們立刻進診間。而超音波一看，原本該碰碰跳的心跳卻不跳了，夫妻強忍着悲傷問他「為甚麼？」醫師當下直說「我不知道，我真的不知道為甚麼」。隨後，例行產檢直接變成辦理住院，從開心迎接新生命，變成一切從簡的引產過程。

當時也和夫妻說好了，要把身體養好才能趕快再迎接新生命，驚喜的是，不到2、3個月的時間又在門診見到他們，接着，看到了懷孕囊、聽到了心跳。不過，這次的產檢也讓醫師存有疙瘩，雖然一切都理所當然的進行着，但他的心態仍有不同，檢查時還是擔心的多看了一眼。

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「如果是老天最好的安排，你可能會覺得我太矯情」

經由媽咪的提醒才知道，這一胎引產的當天是4月4日兒童節，林思宏感動的表示，這胎預產期竟然也是365天中的同一天4月4日！一邊想着那段回憶的同時，醫生在手術房劃了子宮，把孩子慢慢的拉出來，第一時間把寶寶抱給這對爸媽看時，先生一邊記錄着期待已久的這一刻，而媽咪躺在床上，眼眶泛淚，看孩子活潑的動呀動的，「這個畫面，是身為產科醫生最期待的感動」。

網友們看到貼文則直喊太感動，「上次應該是東西忘了拿，這次準備好再來找爸爸媽咪了」、「失去的，都會用另外一個方式回到你身邊」、「起雞皮疙瘩」等。剖腹產手術對醫生們來說，手術刀一畫下去彷彿樂團的指揮棒一揮，動作很熟練一氣呵成的進行，但每一對爸媽的故事卻在腦海中，從頭到尾又重播一次。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶38週沒心跳，媽媽忍痛引產！隔年同天產檯相見，「親愛的孩子，這次東西帶齊了，對吧？」】