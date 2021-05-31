臨盤孕婦睡醒驚覺肚中沒心跳　護士安慰別緊張竟在這找到嬰孩…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-05-31 12:10

國外有位媽媽，睡一覺起來，女兒就莫名其出生了！而這奇特的生產經驗，一放上網路就得到迴響。

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你的生產經驗是怎樣？連無痛都沒有打就順利生產，還是被迫吃了全餐、花光力氣才終於聽到孩子的哭聲？接下來要分享一個國外媽媽的生產經驗，一定讓你看了瞠目結舌！

沒有出力、沒有感覺，醒來女兒就出生了！

這位媽媽名叫Amy，她在TikTok分享自己奇妙的生產經驗，她表示自己在睡著後，突然被負責觀察情況的護理師叫醒，因為對方發現儀器突然監測不到腹中胎兒心跳，當下他們雖然都傻眼，但護理師還是很鎮定的要她別擔心，說她一定會找到的孩子的，結果一掀開蓋在她身上的毯子，發現寶寶已經躺在床上！

Amy說，當時看到剛出生的女兒像球一樣縮在一團，老公在旁驚慌大喊：「我們需要幫助」，病房內瞬間湧進大量醫護人員，她當下雖然沒有哭但其實非常害怕，她說現在回想起來，仍覺得這一切真的很嚇人，好險女兒健康無礙。

影片發布後迅速獲得63萬點閱次數，以及11多萬個讚，上千網友留言，「看來你女兒會是一個獨立堅強的女性」、「寶寶表示：靠我自己就行」、還有許多女性羨慕艾美的無痛生產經驗，「真希望我以後生寶寶也能這樣」。

不同生產方式風險不同

這樣無痛的生產經驗真的超特別，但相對的也是罕見狀況，一般人的生產大致分為我們熟知的自然產與剖腹產，而不同生產方式也都存在著不同的生產風險。

．自然產

自然產的過程中，也可能發生許多不可預測的情況，例如：產程遲滯、胎兒心跳不穩要緊急剖腹，甚至在子宮收縮時發生胎盤剝離等。若胎兒較大，而媽咪的骨盆較小，即使勉強將胎兒娩出，也容易造成嚴重的撕裂傷。

最嚴重的4度裂傷傷口會從陰道裂至肛門，可能由以下幾項原因所致：胎頭過大、媽咪用力過猛、陰道到肛門的距離過短等。因而，傷口會受到糞便的汙染易增加傷口癒合不良的機率。

．剖腹產

剖腹產必須迅速地將胎兒取出，可能會殘留較多的水在其肺部。因此，剖腹生產時要注意將寶寶的羊水吸乾淨，避免產生呼吸較喘的情況。過去剖腹產手術可能會有出血多、腸沾黏等問題，如今因為手術時間短，出血量減少，也有更好的醫療器材出現，如防沾黏片等。

雖然醫學進步，但手術及麻醉仍有不可預測的風險。若媽咪經歷過多次的剖腹產，子宮壁會變薄，手術也會相對困難，風險更高，但目前在台灣已經很少人會生育5、6胎以上，因此發生機率並不高。

除了這兩種生產外，也陸續有準媽咪加入水中生產的行列，無論是哪種生產方式，都得由專業醫師評估後再做選擇，只要能讓媽媽和寶寶都平安，就是最棒的生產方式！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：最奇妙生產經驗，準媽咪在醫院睡著，醒來女兒竟已出生，網讚：女兒是位獨立堅強的女性！】