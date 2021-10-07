家居收納│港媽花2千5元改造雜物房　更多收納空間訓練仔女有手尾

隨住小朋友日漸長大，家中添置的物件愈來愈多，玩具、圖書、衫褲鞋襪…很容易就囤積了一大堆，但在寸金尺土的香港，就必須要在僅有的家居空間，花花心思用盡每寸空間，配合小朋友不同階段的需要。一直對家居收納樂此不疲的靚媽Youtuber明思日前分享女兒的房間收納大變陣，目的是收納更多玩具圖書之餘，也可方便女兒自行收納，騰出空間讓十個月大的兒子與女兒玩。

(受訪者授權使用圖片)



可展示物件的整齊收納法

明思育有4歲大女羊羊及10個月大兒子，去年把家中49呎的雜物房改裝成囡囡的睡房後，由於女兒升讀幼稚園，兩個孩子的玩具、圖書、用品太多，羊羊也忍不住說：「如果媽媽不陪我收拾，我就不懂將物品放在哪裏。」所以明思知道又是時候要進行「大執位」。

明思一直喜歡日本風格，她表示在網上看到不少日本兒童房間的擺法，令她也想將物件整齊地展示出來，今次改裝房間花費$2500，主要用作添置購入組合櫃作為收納之用。

希望女兒可以自己收納

首先，明思將女兒房間床下格位置清空，她坦然房間一直以來都非常混亂，連女兒自己也很少進來玩，加上如果自己不陪女兒收拾，她就不知道將物品放在哪裏是好，所以今次一次過收納好，整齊地將物品擺放好，以後女兒就可以按住定立好的位置整齊地把物件歸位。

收納櫃的重要性

今次房間最大的改變就是添置這組合櫃，可以讓女兒有枱面的位置玩。明思說:「比起沒有組合櫃時，現在的確是佔用了一定的位置，但仍然提供到足夠空間讓小朋友玩。因為之前上網看到兒童房間經常出現這種組合櫃，一看到就讓我覺得整齊，用落後更加覺得實用，所以這樣比較容易收拾物品，雖然這個組合櫃的度尺寸是佔了房間很深的地方，但安裝好之後卻沒有相中那麼大，可能因為它真的可以收納很多東西，就算我本身放在膠箱內的衣物都可以放進去。」

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騰直窗前位令光線充足

而為了配合組合櫃的擺位，原先在窗前的小衣帽間轉到另近門口貼牆位置這也成為了今次令明思最滿意的地方，讓她發現房間的光線真的好重要，她說：「整個房間的採光度提升，有日光可以進來，讓大家都精神一點。」

按圖即睇明思女兒房間的改造與收納：

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將物件玩具分門別類

由於空間小，所以要盡用每一寸位置，每個窿窿罅罅都不放過，小衣帽間下面及組合櫃左下方，會擺放最不常用的物件，如床單、枕頭套之類。組合櫃上方主要擺放女兒喜歡的公仔屋，右邊的吊櫃令收納空間大增，下面主要擺放大型玩具。「將玩具分門別類，球類、 LEGO 類、ELSA玩具分類擺放，女兒玩起來更方便容易，組合櫃下方中間位是女兒的衫褲衣襪，這種擺法會很適合阿女拿取。」

收納大型玩具與圖書

明思表示羊羊升讀幼稚園後需用書本開始多，加上本身的圖書也不少，所以都要再整理一下，「因為小朋友真的太多雜物了，床的對面還有一些空間，阿囡大型座件式玩具，好像廚房、購物車、化妝箱，真的非常阻地方又嘥位，於是直接擺出來，可以隨時玩得到。「因為小朋友真的太多雜物了，多出空間讓孩子玩，終於不再混亂。」

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