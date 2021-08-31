家居裝修｜媽媽為仔女裝上好玩特色牆　黑板牆貼最抵70元起

很多時為了讓家居增添美感，都會製作特色牆作為點綴之用。有媽媽特意為小朋友製作特色牆，未必是為了家居好看，而是希望小朋友有玩樂的空間。黑板磁石貼可以在淘寶網上購買，最便宜只需港幣約40元起，有網民指如果想更耐用，可以請裝修師傅代勞。



現代家居裝修，如果不想千篇一律，特色牆是一個不錯的選擇。很多人都會選擇雲石紋、條子風格、特色圖案來製作特色牆，但有媽媽則把牆身留作小朋友的玩樂空間，十分有愛。

攀石牆

有媽媽在Facebook群組分享，把家中的一幅牆身變成攀石牆，利用爆炸螺絲把攀石牆固定，又在天花板留了釘，將來可以掛上韆鞦和攀繩，絕對讓家居變成一個好玩的遊樂場。而她指，當小朋友長大後，牆身也可以用作洞洞板，配上不同的掛勾就能收納物件。

記者在淘寶網亦找到類近的攀爬設施，價錢由人民幣399元至過千元不等。不過此類設施始終有危險性，家長如在家居設置，最好也安裝安全裝備，例如鋪上軟墊或加配安全繩，以免小孩發生意外。

黑板牆

小朋友喜愛發揮創意，不如讓他們名正言順在牆上亂塗亂畫！另有媽媽把家中一整幅牆身化身為大黑板，不但可以塗鴉繪畫，又可以隨意用磁石貼上實用的資訊，幫助學習或提醒事項。淘寶網有多款黑板牆貼出售，最抵買的只需人民幣60元左右（港幣72元）。有網民則提議，可以請裝修師傳漆上磁油，塗上4、5層再測試磁力，足夠的話再漆上黑板漆，效果會比牆貼耐用。不過，牆貼可以不時轉換，改變家居風格，爸爸媽媽們可以參考不同的做法。

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其他選擇：白板貼、積木牆貼

有些家居未必有整片牆身空出來貼上牆貼，牆貼的好處就是能黏貼在不同的平面上，有些家長會選擇貼在櫃面上，一方面有櫃子用作收納雜物，另一方面也能讓小朋友盡情塗鴉。除了以上黑板貼，淘寶上亦有白板貼，使用白板筆會較粉筆潔淨，另外也有積木牆貼，讓小朋友發揮更多創意。

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