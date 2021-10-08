小朋友吃飯太快會變肥、吃太慢都有壞後果　用餐時間呢個長度最好

小朋友食飯往往都令爸爸媽媽很頭痛，不論是偏食、吃得史太多或太少、吃得太快或太慢，都會讓家長憂心不已。外國有調查發現，20%小朋友吃飯速度太快，惟有逾30%則吃得太慢，甚至會吃一小時以上。專家表示，小朋友吃飯時間太長或太短對身體都有不良影響，建議最佳吃飯時間在35分鐘之內。



台灣的董氏基金會早前邀請了約2,000名3歲至12歲小朋友的家長進行調查，發現只有52%小朋友的吃飯時間在最佳建議的20至35分鐘內；有21%則吃得太快，不到20分鐘就吃完；而有27%則吃得太慢，甚至有12%是吃超過1小時！

小朋友食飯時間少於20分鐘就太快了啊。(Photo-ac）

有多項研究都指出，吃得太快的小朋友會比較易胖。董氏基金會食品營養中心專家指，吃飯太快會令大腦來不及接收「吃飽了」的訊息，到知飽的時候已進食了過多的份量，導致過度吸收。新加坡也有類似研究指，吃得快的孩子會吃多了75%熱量、約131卡路里，以致他們的BMI指數、腰圍、手臂粗度、皮摺厚度、腹部皮下脂肪和內臓脂肪都較高。

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吃飯超過1小時，爸媽也很崩潰吧？（Photo-ac）

吃得太慢會引致蛀牙

然而，吃得太慢的話，對小朋友的身體也有影響。台大醫院北護分院兒科醫生指出，食物入口後5分鐘，口腔的酸鹼度就會呈酸性，食物一旦在口腔太久沒吞，就會開始侵蝕牙齒的琺瑯質，增加蛀牙的機率。因此，醫生不建議每餐進食時間多於35分鐘。

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