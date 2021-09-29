多校爆上呼吸道感染　中醫教煲3款滋潤護肺湯水　增強抵抗力防病

開學近一個月，有多間學校爆發上呼吸道感染，由於現時屬兒童上呼吸道感染的高峰期，即使在學校戴著口罩，仍會出現傳播的情況，家長宜多加注意。註冊中醫師倪詠梅表示，秋天肺氣會變得較弱，易於出現鼻敏感、咳嗽、感冒甚至哮喘等上呼吸道感染症狀，想要平安度過秋冬，建議家長與小朋友留意以下養生方法。



而食物及衞生局周二（28日）晚上公布強制檢測公告，有28間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被列入強制檢測公告，須檢測的學校中，有23間為幼稚園或幼兒園，須全校接受檢測，亦有5間小學，指定級別師生需要檢測。倪醫師表示來到秋冬季節寒氣會一點一點增加，她說：「中醫認為秋主肺，從秋天開始，肺氣會變得較弱，易於出現鼻敏感、咳嗽、感冒甚至哮喘等上呼吸道感染症狀。」

注意風扇方向

倪醫師指出，由於香港天氣炎熱，而且很多地方沒有窗戶，長年都開啟冷氣，即使秋冬亦如是，她說：「但要留意，小朋友的頭部至肩頭盡量不要被冷風吹到，特別是頭部後方髮際線附近的『風池』、『風府』穴，這兩個地方如被冷風吹襲，特別容易感冒，當沐浴及洗頭後亦要注意盡快抹乾。」

慎防病從口入

倪醫師表示中醫認為「肺為嬌臟」，天氣變化及飲食不當也極易影響肺氣，「肺最怕乾燥，肺燥的話就易出現喉嚨痛、喉嚨癢、聲沙、乾咳少痰等情況；因此踏入秋冬，煎炸香辣食物如薯片、薯條、咖喱等都應該盡量少吃。」

適量運動

現在小朋友多數窩在家，倪醫師提到由於肺主氣，小朋友常室內地方，會容易令肺氣不甚通調，「踏入秋冬天氣變涼，運動會更加舒服，應該趁有日光的時間出外跑跑跳跳，做適量運動以增強肺氣。」同時，她表示中醫認為入夜應為休息時間，故建議家長盡量不要讓小朋友夜間運動。

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早睡習慣特別重要

雖然早睡早起身體好是老生常談，不過原來在秋天這個習慣特別重要，「古醫書《黃帝內經》說：『秋三月……早臥早起，與雞俱興……此秋氣之應養收之道也，逆之則傷肺。』秋天特別需要早睡早起，否則就會損傷肺氣。」

多飲滋潤湯水

最後，由於秋冬會比較乾燥，潤肺非常重要，倪醫師建設大家要多吃雪梨、雪耳、沙參、玉竹、無花果、百合、蜂蜜等潤肺的食物。「平時亦要多飲水，特別介紹以下3款滋潤護肺湯水介紹給大家。」

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註冊中醫倪詠梅。（受訪者提供）

以上資料僅供參考，如仍有疑問請咨詢註冊中醫師。

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點圖即睇適合秋分飲用湯水:

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