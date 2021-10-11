孩子9月出生易患哮喘？研究：生日月份與患病風險有關

孩子生日的月份，竟影響未來的身體健康？美國哥倫比亞大學醫學中心曾發表一項研究，指不同季節出生的孩子，長大後患上呼吸道及心血管疾病的風險，原來亦存有分別！



哥倫比亞大學醫學中心曾於2015年發表一項研究，分析出生月份與1688種疾病之間的關聯。數據集合170萬名出生於1900年至2000年之間，於紐約長老會或哥倫比亞大學醫學中心存有健康記錄的人。

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結果發現有55種疾病與出生月份相關。於秋季如九月至十一月出生的人，患上不同疾病的機會較高，包括專注力失調及過度活躍症（ADHD），以及哮喘等呼吸道疾病。

美國一項研究指，生日月份影響患病風險。

另一方面，冬季如一月至三月出生的人，則較易有心血管疾病，如原發性高血壓、心絞痛等。因為冬天日照時間較短，令胎兒的維他命D攝取量較低，影響健康。有趣的是，對夏季五月至八月出生的人來說，出生月份與疾病風險並不存有明顯關聯。

惟研究人員補充，研究數據僅來自一個機構，並建基於紐約市的氣候，提醒仍有其他因素如遺傳學、環境因素、飲食和運動習慣等影響患病風險，大家無需過分憂心。

資料來源：Oxford Academic JAMIA Journal

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