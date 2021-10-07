囡囡溫書唔入腦　媽媽自製MIRROR英文工作紙：好快手就睇晒幾頁

英文科令不少孩子感抗拒，一位媽媽為了讓女兒溫習時更投入醒神，索性自製一系列MIRROR英文教材！她在接受訪問時表示，花了約四小時製作四張工作紙，形容女兒「超級開心呀，笑到好似有金執咁，好快手就睇晒四頁！」。

（相片由受訪者提供）



自製MIRROR英文工作紙

和牛b媽媽育有分別6歲及19個月大的女兒，她在其專頁發文，表示長女升小學一個月，尚算適應學校生活，惟英文學習進度未如理想，溫習時「總係提唔起勁、唔入腦、唔想學習」，只好想辦法令她更投入，於是便以偶像的照片，親製教材。

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她在接受訪問時分享，自己與女兒均是鏡粉，「最鍾意Anson Lo、姜濤、Edan」，並花了約四小時製作四張工作紙，分別關於代名詞、身體部位生字，以及情景對話題。「囡囡見到超級開心呀，笑到好似有金執咁，然後好快手就睇晒四頁，仲要自己揀做邊頁先。」

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媽媽表示，接下來不排除以MIRROR的相片設計更多教材，「因為囡囡平時真係（對學習）有啲抗拒，特別係英文科....嚟緊就測驗，真係好替佢緊張同擔心。」她又笑言，丈夫得知她這個想法後，嘆道「唉，都係要行呢一著㗎啦⋯⋯」

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