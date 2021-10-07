24節氣寒露│ 推介2款適合全家潤肺甜品　中醫建議按一個穴位強肺

來到二十四節氣中的第十七個節氣-「寒露」，註冊中醫師謝嘉雯表示寒露過後，要注意身體的保暖，以免寒邪從下以上，侵襲人體健康，並建議多吃5款潤肺食物，有效預防乾咳和皮膚乾燥；她同時推介家長可以在家自製兩款美味糖水，健脾潤肺，增強肺臟功能。

攝影：許珞珩、部分為資料圖片



每年農曆九月中(西曆10月7日或8日）視太陽到達黃經195°時為寒露，「白露身不露，寒露腳不露」，此時氣溫較「白露」時更低，露水更多，原先地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜，寒意愈盛，故名。寒露也代表深秋的到來，氣候由涼爽逐漸轉入寒冷下雪。

注意保暖

中醫媽媽謝嘉雯提醒家長，在24節氣「寒露」過後，大人小朋友也要注意鞋襪的保暖性能，她說：「避免下肢吹風，下肢即膝蓋及以下部位，如穿短褲、短裙、及露膝頭等衣著便要留意，以免寒邪從下以上，侵襲人體健康。」

謝醫生建議家長在「寒露」過後，要避免下肢吹風，以免寒邪從下以上，侵襲人體健康。

謝醫生建議「寒露」後，可多吃以下5款潤肺食物，有效預防乾咳和皮膚乾燥。

一個穴位增強肺臟功能

謝醫師提到秋天肺氣當令，「肺為嬌臟，寒露氣溫漸降，易傷肺腑，」她建議可多吃枸杞、桑椹、蜂蜜、梨、百合等潤肺食物，預防乾咳和皮膚乾燥。謝醫師說：「『肺開竅於鼻』，鼻為肺之門戶，外邪侵肺常由鼻孔而入，因此可時常按摩鼻旁的迎香穴、有助通鼻竅，增強肺臟功能。」

（謝嘉雯中醫提供圖片）

另外，謝醫師推介家長製作以下「寒露」食療:

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南杏、北杏如何分?

有不少家長向謝醫師查詢如果驅分南杏與北杏，她說:「南杏即是甜杏仁，性味甘平，多用作食療，如杏仁茶。北杏便是中醫常用來處方止咳的苦杏仁，味苦、微溫、有小毒，因此一定要徹底煮熟，不能生吃。而雪梨清熱，配合冰糖燉來食用，既可減其寒性，又能增強滋潤效果。」她特別建議家長注意梨皮有止咳的功效，但如果小孩不喜歡梨皮的口感，也可以先削皮燉, 並不減滋潤功效。

按圖即睇另一款「寒露」食療:

哪個產區南瓜甜

南瓜性味甘溫，健脾益氣，百合味甘，微寒，能潤肺止咳，清心除煩。謝醫師建議家長在粟米粒要以新鮮為， 如沒時間準備，用現成的原味罐裝粟米粒也可，但鮮甜口感則較新鮮粟米明顯遜色。

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

以上資料僅供參考，如仍有疑問請咨詢註冊中醫師。

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