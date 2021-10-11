圓規｜天文台預計或需掛8號風球　睇清颱風及暴雨下的停課安排

上週末香港受到「獅子山」影響，掛起了8號風球長達22小時。另一熱帶氣旋「圓規」又即將殺到，根據天文台最新預測，「圓規」最快周二（12日）在本港400公里範圍掠過，較早前預測提早一日殺到，強度更料會增至颱風程度，加上或與東北季候風產生共同影響，對本港影響或較「獅子山」更大。天文台將視乎本地風力情況而發出相應熱帶氣旋警告信號，家長最關心的當然是小朋友是否需要上課，若早上改發8號風球當然是停課，但究竟幾點改發3號風球就要返學？



根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

早上5時30分留意天氣報告

家長要留意，若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課： 假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

按圖即睇教育局有關熱帶氣旋停課指引：

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而暴雨方面，天文台發出黃色暴雨警告信號時，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。至於紅色或黑色暴雨警告信號，則按照發出的時間，採取相應行動。在上午5時30分至8時前發出紅色或黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校則全日停課。而在上午10時30分至1時前發出，則下午校停課。

按圖即睇教育局有關暴雨停課指引：

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