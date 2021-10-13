外傭借錢｜孫慧雪前工人曾借錢潛逃　僱主見2個蛛絲馬跡要留神

工人難求，好工人更難求！不少外傭搏抄、借錢，令僱主相當頭痛。藝人孫慧雪2年前家中工人姐姐突然匆忙辭職，聲稱回鄉，不料工人走後不久就收到追數電話和恐嚇信，揭發她不但向僱主借糧，更挪用地址借財仔！工人姐姐有「古惑」其實都有跡可尋，僱主一旦留意到任何蛛絲馬跡就要小心留神！



孫慧雪早前有聘用外傭幫忙照顧兒子，而外傭卻突然表示要辭職回鄉，連「想請佢幫多幾日手都唔肯」。外傭一走，孫慧雪便收到追債電話和恐嚇信，揭發外傭匆忙辭職的原因。孫慧雪在社交平台開帖分享和集思廣益，問網民：「即刻明晒點解對佢咁好都要走，我之前仲猛咁諗，係咪辛苦咗佢！佢之前話有困難，我哋仲借咗筆錢俾佢！唉！佢明知我哋屋企有小朋友都咁樣，真係好過份，可以點解決？」

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借錢理由主要為家鄉出事

外傭借錢的理由十居其九都與家鄉有關，例如颱風吹毀家園、親人生病、家鄉出現變故等。她們可能會先向僱主借糧，由小數目開始愈借愈多，往往令僱主猶豫是否應該借錢，而又怕不借令外傭轉向借財仔，引起更麻煩的後果。

借完錢即「博炒」

外傭中介公司安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示不建議僱主借錢給外傭。他表示，聽聞很多個案，僱主借了錢給外傭之後，有些外傭會還錢，但之後愈借愈多，最後走數潛逃；亦有外傭的態度立即變得懶散「博炒」，逼僱主解僱她，都十分常見。因此，即使僱主好心借錢給外傭，並不代表有好結果。

點圖即睇面對外傭借錢，僱主的處理方法:

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留意2個蛛絲馬跡

外傭除了向僱主借錢，最令人頭疼的就是她們向財務公司借貸。王偉東表示財務公司會委托收款公司用不同的方法連繫外傭。「我們聽過扮送外賣，扮速遞員」，僱主如發現有奇怪人士按鈴，便要多加留意外傭行為是否有古怪。「如果寄收數信就會扮成教會信、聖誕卡、生日卡等，都很常見。」僱主可以多加留意家中會不會有寄給外傭的信件，或者考慮不讓外傭負責收信。

外傭潛逃 僱主必做一件事

王偉東提醒僱主即使發現外傭借錢，如果外傭有持續還款，僱主都不可以藉此解僱外傭。「除非有構成對僱主的騷擾，就可以用這個原因即時解僱外傭，不賠償通知金，因為這算是一種嚴重過失。」他又提醒，在解僱外傭後，或遇上外傭借錢然後潛逃無法聯絡，僱主應立即填寫「ID 407E」終止外傭合約通知書給入境事務處，證實外傭已經離職或斷約，「財務公司收到入境處通知後就不可以再向僱主追債，否則會被吊銷牌照處」。

坊間有說由於外傭要償還學費，同樣收到追數信，王偉東說:「現時聘請印傭的做法是較可保障本地僱主，第一次出國的印傭因為沒有經驗，所以在出國之前，會向當地學校或中介貸款，但學校亦很緊張，所以在傭工出國前的培訓及簡介會上會花很多功夫，務求讓外傭在還款期間保持滿意的工作表現，如果印傭不還錢，當地訓練學校是會向印傭家人追收欠款，所以縱使外傭的語言不通、環境不適應，他們也捱得過六個月，並表現得十分積極，例如去學廣東話，而且態度良好，務求令香港僱主滿意。」

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