政府將開放竹篙灣作外傭檢疫　房價不多於$500　僱傭公會：被搵笨

政府早前宣布，在8月30日開始接受已打針菲律賓、印尼外傭來港工作，惟僱主必須先為外傭預訂好檢疫隔離的酒店房間，外傭齊備針卡和酒店房間預約證明後才可以申請來港。早前政府公布僅一間酒店提供409間檢疫隔離房間，每間房間每晚索價800元以上，令僱主「爭崩頭」，惟政府剛表示於9月下旬開竹篙灣檢疫中心作外傭檢疫用途，房價不過500元。僱傭公會批評政府推出政策時欠計劃，手法似無良商人牟利，令僱主多花金錢。



竹篙灣隔離營。(資料圖片)

政府公布，為紓緩本地對外傭的檢疫需求，將在9月下旬開放竹篙灣檢疫中心予菲律賓、印尼來港工作的外傭作檢疫隔離的用途，約有800個房間，政府將回收成本價不少於500元，開放前會讓僱主預約，詳情有待落實。

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政府較早前和菲律賓及印尼政府達成協議，容許持有認可針卡的外傭可來港工作，惟要在本地指定地點隔離21日，費用由僱主支付。消息指，酒店房價連三餐每晚索價800元，隔離費用高達16,800元。如僱主選擇外僱入住竹篙灣檢疫中心，已能節省至少6,000元。

香港僱傭公會：僱主呻搵笨

香港僱傭公會主席陳東風批評政府事前策劃不周，推出政策時沒有通盤計劃，民間喊一下，政府才動一下。雖然開放竹篙灣檢疫中心增加檢疫房間，紓緩外傭的檢疫需求，算是回應了市場訴求，但令訂了酒店房間的僱主有感被收取了「不合理價錢」，大呼被政府「搵笨」。他又透露，政府一直強調酒店能提供409間房間，但實際上，能提供預約的只有300間，明顯誤導大眾。

「政府的手法有點像無良商人推銷商品，只說手上貨最好最便宜。買了後，才推出更便宜的東西，真的找人唾罵。商人牟利，還可以理解。公共政策，絕對不能如此！」陳東風說。他預計現時積壓在原居地的外傭大約6、7,000人左右，而公會成員只有7、8人成功為外傭預約酒店。

香港外傭僱主關注組：僱主「硬食」收費

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤亦指出，僱主預約酒店時僅能透過電郵，而且不能自行挑選日期，需待酒店回覆，現時更是一房難求。酒店亦非按外傭批出的簽證日期來決定給予房間的日期，反似隨時派出，讓一早已為外傭完成簽證的僱主無奈一等再等。更有僱主發現，旅客入住酒店的隔離費用比外傭少一截，質疑政策及酒店都令僱主「硬食」多重費用。

有僱主得知即將推出竹篙灣檢疫中心作外傭檢疫用途，認為可多一個選擇，期望能加快外傭來港的步伐。惟他們覺得房價約500元仍是太貴，以竹篙灣檢疫中心的條件，希望政府能調低價格。

不過徐曉彤又提醒，目前政府提出竹篙灣檢疫中心的預約詳情等尚未落實和公布，僱主若一心想等待這個選項，要小心仍有變數。

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