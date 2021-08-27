外傭來港│準僱主聘外傭未入屋已花2萬多　指定檢疫酒店坐地起價

就政府日前宣佈「印尼和菲律賓的外傭完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，抵港後需集中在指定的外傭檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」隔離。有準僱主向記者表示用了半年時間申請外傭，未入屋已花2萬多，感覺似被搶，坦然已對請外傭失去信心。



黃小姐是在職媽媽，育有7及9歲小朋友，今次是她第一次請外傭，主要希望可幫輕家人照顧兩名小朋友。她於今年2月經中介公司聘請一名海外菲傭，4月時收到入境處理批出菲傭簽證，期間由於受新冠病毒疫情影響港府推熔斷機制，早前禁止菲律賓和印尼的航班來港，令外傭來港工作的家庭大受影響。

外傭來港無期已付2期多元

她早前已經中介公司預約尖沙咀華美達酒店21日連三餐共$8400作為菲傭抵港後之隔離住宿費，並已付全數，再加上$2800國泰航空公司由菲律賓來港機票，及中介費、雜費等共付2萬多元。

等了4月個月，終收到通知其聘請之菲傭可乘搭9月5日國泰班機來港，由於檢疫酒店需改為政府指定的荃灣「香港海景絲麗酒店」，黃小姐惟有讓中介安排，但中介表示絲麗酒店列明，如外傭未能入住酒店，所付之$16800（$800x21日）將不獲退款。同時，尖沙咀華美達酒店亦表示，黃小姐早前所支付的$8400，將會被扣手續費，惟現未知多少，要等通知。

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記者就此事致電荃灣「香港海景絲麗酒店」查詢，接聽職員回覆時說：「訂房人需齊備以下資料，1.yellow card、2.外傭工作簽證、3.外傭護照及4.航班編號證明，入住者資料一經確認文件齊備，僱主可網上支付款項進行訂房，$16800是全包早午餐三餐及服務費。」

如果外傭因出現以下三個情況未能入住酒店，酒店會全數退還款項，「1.航班取消及延期、2.菲律賓封城、3.外傭在入住前確診。但若外傭入住酒店房後確診，將不獲退還款項16800。」

僱主對聘請外傭已失信心

黃小姐今早親身致電尖沙咀華美達酒店查詢，酒店向她表示其訂單是經由旅行社「HOLIDAY WORLD TOURS LTD」代辦，而該旅行社並未將該款項入帳，收取費用是旅行社要求，黃小姐說：「旅行社話要我付$200手續費，感覺趁火打劫。而家實在有太多不明朗因素，我會睇定啲先決定book唔book『絲麗』，可能等第一批來港姐姐冇問題，我先自己打去訂。」她表示今次聘請外傭付出費用已完全是無法預計，對聘請外傭失去信心。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒早上在港台節目《千禧年代》表示，唯一外傭指定檢疫酒店荃灣絲麗酒店只得409個房間是太少，直言未能滿足到需求，但強調兩國均屬高風險國家，輸入個案的確診數字高企，全球不少地方的民眾打齊兩針亦無法防疫，政府對此兩個極高危地區開關或會令疫情「死灰復燃」，認同港府不能不慎重考慮，「如果政府唔採取呢個行動，政府會好驚㗎喎。」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（港台圖片）

專家憂大批外傭湧入增感染風險

對於不少中介和僱主均批評酒店收費太貴，容太稱早前有檢疫酒店14日僅收費3,000多元，惟她認為有關平價酒店或未達防疫要求，相信今次入圍的荃灣絲麗酒店已獲政府認可，認為酒店還會提供一日三餐，價錢是合理。

她又提到，在政府制訂14日強制隔離時，部分經濟能力較遜色的僱主因為無法負擔費用，早已暫停聘請外傭計劃，現時除了酒店費用外，還有中介費、上機前的費用等，相信只有經濟能力足以負擔的家庭才會繼續申請外傭。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目《在晴朗的一天出發》表示，菲律賓和印尼的疫情嚴峻，現時開關讓大批外傭湧入，即使外傭已完成疫苗接種，亦會令本港輸入個案大幅上升，增加走漏風險，觸發「熔斷機制」，反而會「欲速不達」，甚至影響全香港市民，後果嚴重，因此要實行先導計劃，形容當局要求外傭集中在指定酒店檢疫是「行政措施」。

他指荃灣絲麗酒店本身是檢疫中心，認為酒店營運上政府會多加監察，亦會有更多政府人員駐守，相信空氣質素等會較其他檢疫酒店佳。他建議酒店的入住率不應達至100%，否則外傭在6次採樣期間會有污染空氣和走廊的危機，再有酒店交叉感染的事件，認為入住率以75%為上限會較為穩妥。他促請當局加緊監察檢疫酒店的營運，相信當局日後或會考慮使用遠離民居的檢疫中心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片）

指定檢疫酒店疑坐地起價

香港外傭關注組召集人徐晞彤回覆記者是表示：「但係之前中介公司已幫襯開『絲麗』，包三餐，唔駛$800一日，即係明顯加了價；現在請外傭已經好艱難，加上很多不明朗政策，當有事時，又是僱主損失最大。」

香港外傭關注組召集人徐晞彤表示政府指定檢疫酒店荃灣「香港海景絲麗酒店」原本包三餐不用$800一日，明顯坐地起價。(圖片版受方者提供)

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

記者就此事電郵勞工處查詢，惟截稿前未有任合回覆。

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