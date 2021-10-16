海港城6千呎LOG-ON設Lulu豬、鬼滅之刃專區　媽媽必買6大卡通精品

尖沙咀海港城LOG-ON今日（15日）重開，裝修後面積超過6000平方呎，店舖加入不少創新元素，例如互動體驗，大家可以製作獨一無二的禮物。場內亦有大量卡通主題精品，小朋友一定會非常喜歡，今次記者率先到店，揀出6大媽媽必買精品，以及尖沙咀店必試的個人化禮品。



尖沙咀海港城LOG－ON今日（15日）重開，以「Hunt for Happiness」作主題，將店舖按照種類分為5大專區。開幕期間將舉行一系列優惠及活動，例如儲印章換禮物、體驗語音心意卡、體驗活版印刷工作坊、批發Lulu豬爆谷等等。按圖即睇海港城LOG－ON開幕限定活動：

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海港城LOG－ON有大量卡通主題精品，例如可愛的Lulu豬專區、鬼滅之刃專區、全港獨家Hello Kitty x Conture Brooch 手袋、小王子專區等等，按圖即睇記者揀選6大媽媽必買精品：

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按圖即睇場內其他抵買精品：

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