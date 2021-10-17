萬聖節｜玩轉北歐芬蘭設計Playhouse　放電再食精緻Fusion菜

每個周末家長都要費盡心神去安排好去處給小朋友實屬不易，部分家長不想去郊區舟車勞頓或在戶外汗流浹背的話，室內的Playhouse便是一個好選擇。而位於南豐紗廠的「The Big Things」近日餐廳便更新了菜單，有更多特色Fusion菜；Playhouse亦有舉行萬聖節活動，一次滿足小朋友玩和食的慾望。

（攝影：李紫銘）



Playground新增萬聖節活動

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The Big Things Playground主打來自北歐芬蘭的設計，希望把香港少見的自然環境和動物，帶到小朋友面前，例如場地內的樹屋、火山、水瀨等。除了動態的攀爬設施、滑梯外，靜態的活動也有各種的選擇，小朋友可以在光板上畫畫，光板上有不同動物的身體部分，讓小朋友自由發揮。另一端，他們則可以用平板電腦嘗試製作Stop motion的小電影。

目前The Big Things Playground Halloween 活動已經開始，有「My Melody」和小朋友暢玩之外，每節遊玩時段完結前的15分鐘還有特別活動「Trick or Treat」，拉下機關，看看小朋友能接到多少糖果！

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日式主題餐廳多款Fusion菜

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The Big Things Party近日更新了菜單，菜式糅合中西烹飪技巧和食物配搭，重新定義各種經典菜單，當中較受歡迎的包括「超人氣厚切吉列玉子三文治」，運用比一般玉子燒多三倍份量製成，再以吉列方式炸脆整份玉子，混入日式豬排醬和奇妙醬的三文治，最後以鐵板乾烤塗滿牛油的麵包，一試難忘！

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The Big Things Playground ＆ The Big Things Party

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓

＊The Big Things Playground可於網上預先購票

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