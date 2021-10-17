親子活動│無國界醫生辦虛擬賽跑　孩子化身救援人員認識人道工作

由無國界醫生主辦的「救援在野」野外定向比賽去年因疫情停辦，今年以城市虛擬賽跑形式回歸，更設親子組別，家長可與子女一同化身外科醫生、護士等執行任務，認識人道救援工作。



體驗救援工作

相隔一年半，由無國界醫生主辦的「救援在野」野外定向比賽將以城市虛擬賽跑形式回歸，整個比賽將橫跨整個11月舉行。除了公開組，今屆亦設親子組，家長可彈性安排時間帶同子女作賽。

比賽首度糅合線上及線下元素，以專用的手機應用程式配合作賽。有別於其他虛擬跑步賽事，每名參賽者將隨機獲發一個救援人員身份，包括外科醫生、護士、後勤人員和水利衛生專家。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小小恐龍迷要留意🤩！年尾有《侏羅紀×恐龍樂園》展覽，可以近距離接觸巨型機械恐龍🦖！即睇：親子好去處｜恐龍迷必去 《侏羅紀×恐龍樂園》展覽👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

參賽者或其隊伍可自行計劃前往指定地點的次序，按獲發的身份以最短時間完成任務，體驗前線救援。其中親子組需要到達的指定地點及需要完成的任務門檻較低，旨在寓學習於親子樂，助孩子擴闊視野。

一旦成功登記參賽，每名參賽者均可獲贈紀念包，包括編織手繩、冰感毛巾、可摺疊水杯、無國界醫生襟章或磁石貼組合、布料手提袋，完賽後將獲發電子證書及紀念獎牌。親子組不設比賽獎項，但與公開組同樣設有籌款獎項。參賽者可邀請親友到自己的「賽員專頁」捐款，支持無國界醫生的全球救援工作。

親子組別的參賽人數要求為2至4人，其中一位隊員須為14歲以下，隊長須年滿18歲。14歲或以上，每位參賽費用為港幣380元，14歲以下為港幣200元。報名詳情可瀏覽無國界醫生「救援在野」網頁。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻喺海洋公園入面露營⛺到底有咩玩？即睇：親子好去處｜海洋公園推兩日一夜家森親子營 一家四口人均$870👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻