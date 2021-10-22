SEN｜3位媽媽上節目分享子女幼時讀書慘況　被逼到睇精神科、爬窗

小朋友橫衝直撞、寫字顛三倒四，甚至情緒或行為失控，很多人都會誤解他們「冇家教」、頑劣，但其實他們可能是有「SEN」（特殊教育需要）。面對子女需要更多的照顧和關注，以及外界的目光，媽媽所承受的壓力猶如千斤重擔。3位育有SEN子女的媽媽早前上電視節目，細數照顧路上的汗與淚。



3位媽媽分別是「玉子」（現時讀中學的兒子患有自閉症、感統發展障礙）、「阿翠」（兒子有專注力不足、讀寫障礙、視覺空間感知障礙、發展性協調障礙及語言障礙，現時在台灣攻讀碩士）、「小林」（兒子有讀寫障礙，同時為資優生），近日於Viutv電視節目《又要威又要戴頭盔》中分享照顧路上的經歷，有人甚至曾被逼入絕境，有輕生的念頭。

3位媽媽（左起小林、阿翠、玉子）均育有患SEN的孩子，近日上電視節目分享照顧的心路歷程。（影片截圖）

SEN小朋友「與眾不同」

小林指，兒子在非語文科的成績很好，「聆聽後嘅答案有100分，只係讀和寫最多只有20幾分」，而他看字「有兩邊只睇到一邊，左右會倒轉，B和D永遠分唔清」。到了小四、小五，他更找到自己的讀書方法，句子中的「的」、「了」等助詞都不看，只看關鍵詞，結果閱讀速度比一般人還要高。到中學時，他更讓電腦讀出課本，給自己學習。

阿翠也表示，在讀寫障礙小朋友眼中的文字和一般人不同，他們眼球的震動頻率較高，看書會「跳行跳字」，即使兒子在讀碩士也不懂寫自己的名字。

玉子的兒子因自閉症而十分忠於規律，而且一旦改變了他的規律和習慣，即使已經十多歲，他仍然會賴地。玉子解釋，賴地跟他的感統發展有關，他對本體感和觸覺的敏感度較低，不太感到痛楚、暈眩。有次兒子和弟弟玩耍，額頭撞到木板而入了急症室，「傷口好似眼咁大，深到見骨，但佢仲可以跳住嚟迎接我」，但她一看到傷口馬上就流下眼淚。

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被逼到曾在校爬窗

小林說，教育局通知學校兒子有讀障，老師走來看著他說：「睇個樣又唔似喎。」結果令兒子很心傷，像是他故意說謊。阿翠遇到一個小學校長更直指：「冇讀寫障礙呢樣嘢，係而家啲人太緊張…讀障係因為少咗抄寫！」

小林補充說，當年兒子遇上的中文老師便以為讓他多讀多寫就能熟能生巧，記住生字，豈料令他感到龐大壓力，上堂時無法呼吸，結果轉介到精神科診治。

玉子亦分享兒子當年在校默書，老師原本說要默4段，但後來因時間不足，老師指不用背默最後一段。但兒子最後默齊4段，卻因寫多了而被扣至零分。3位媽媽即控訴本港的測考制度單一，根本不能測試到小朋友學到多少知識。

阿翠憶述當年送兒子回校像是「送佢去死」，一步一回頭，身型又細小。結果在小學三年級時，兒子就曾在校內爬上窗戶，最後由校工發現抱回。她得知藝人盧冠廷也有讀障，便偕兒子找他傾訴，連兒子找中學時也得到盧冠廷錄音相助，過程相當感人。

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SEN小朋友很多行為和表現都難以控制。(影片截圖)

遭人誤解「縱壞」、「冇家教」

3位媽媽又指當年在校相當受注目，有些家長更直斥：「有病去讀特殊學校啦！」而兒子在校又被其他同學欺負，令她們心裡十分難受。

小林認為最令她崩潰的是家人的不體諒，「原來我做咗咁多嘢，解釋咗咁多次，佢哋都未體諒到」，以為是她令兒子變得懶散、不愛上學，讀寫障礙只是令兒子懶惰的藉口。這些說話有次令小林崩潰到大哭，把自己關起來3天不見人，最後她腦內「叮」一聲有個想法：人人都不明白她和兒子，只有她明白兒子，因此只有她能幫助兒子，最後得以重新站起來。