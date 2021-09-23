兒童自理│訓練子女管控能力　有助減少文具不翼而飛

小朋友由幼稚園進入小學後，突然要自己看管文具、書本等個人「財産」，一時間未必能妥善保管，不時出現甩漏。親子理財專家爸爸李錦認為小朋友有時可會是因大頭蝦遺失財物，也有機會是豪夾地送贈給同學，原因是未知道這些個人財物背後是源自父母賺錢買回來的，建議家長由子女放學一刻開始培養他們日常生活習慣，按部就班讓他們習慣對自己的事負責，有助減少個人財物不翼而飛。

攝影：鄧倩螢、朱潤富



有媽媽反映：「自從兒子升上小學後，經常放學回家後，被媽媽發現總有東西遺失，不是課本就是文具或外套，兒子說有時是把文具送了給同學，有時就是遺失了自己也懵然不知，擦膠更掉失了十多個，還有學校的課本、要家長簽名的通告更老是不知所蹤，加重媽媽的負擔。」

發現子女遺失文具、個人物品，可用10招應對：

●當父母發現子女遺失物品時不應立即罵小朋友

●先與孩子溝通、了解物件不見的原因

●解釋「借」與「送」的分別

●教導子女不可以經常送文具給同學

●小一至小三時是進行自我訓練的時期

●家長宜接納子女的「甩漏」並向他們解釋

●從放學一刻開始訓練子女的管控能力

●可由短期記憶開始訓練

●讓孩子順次序按部就班培養日常習慣

例如：放學後回家後除鞋放在指定位置→執好書包→洗手 等等

●習慣每晚點清課本數量、執齊書包文具



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每日檢查小朋友的書包也會發現他遺失了文具，鉛筆、間尺、擦膠…甚至連書本及習作也遺失了，到底應該如何教他們保存好自己的物品?

育兒及升學專家Ken Sir亦分享5招，教小朋友保存好自己的物品：

●家長不妨讓小朋友從處理功課入手

●繼續沿用幼稚園的功課袋

●在功課袋面貼上提示字句

●提醒小朋友回到學校要立即拿出功課袋放在櫃桶

●有效預防因拿出拿入而遺失了



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