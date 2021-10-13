讀寫障礙│言語治療師教媽媽3招　為孩子初步檢查是否有學習障礙

讀寫障礙是特殊學習障礙中最常見的，衛生署資料亦指，本港約有10-12%兒童有讀寫障礙，即100個人便有12個，情況絕不罕見。香港童協創辦人鄭穎賢(Ms Wincy)是言語治療師，也是一名讀寫障礙患者，多年來在學習上面重重困難，她希望定長可以及早正視SEN學童需要，並作出適切安排，可以讓他們走少很多「冤枉路」。

攝影:蘇煒然



鄭穎賢表示隨住教育心理學家進駐學校，便會有愈來愈多個案會被發現出來，她說：「讀寫障礙患者不是智力有問題，而是聽寫、認讀能力有困難，所用的腦區域與普通人不同，這是先天的問題，但隨着對學科的要求提高，如果學校的要求較高，會突顯輕度讀寫障礙的問題，不是因為程度深而迫出讀寫障礙，而家如果本身小朋友有輕微讀寫障礙，再選擇一間學術深的學校，那讀寫障礙的程度就會變成中度。」

正視小朋友學習需要

同樣讀寫障礙患者的Ms Wincy回憶自己由小學到碩士的求學之路，絕對過得不輕鬆，「其實我一路都不知道自己有讀寫障礙，我以為自己是粗心大意，資質比較蠢，我媽媽、我的補習老師都說我粗心大意，寫那麼多次還是記不住，常常叫我要專心點，說我心散，沒有人知道其實我已經看了很多很多很多次，我已經很專心，但我真的不知道那些段落大意、中心主旨，我的答案永遠是錯的，正到我讀接觸到我睇書睇得很慢，我先生常常笑我，他看完整本書，但我還沒看到幾頁。」

正因為是第一身的經驗，Ms Wincy身上有很多法寶克服不同的學習難關，她希望家長可以由正視小朋友的學習需要做起，「我好想家長可以趁小朋友仲細個，用一些方法開通腦袋，就好像如果隻腳剛斷時，可以駁得返機會很大，但到了我現在，腳已經斷了很多年，就要學習用什麼輪椅、義肢去輔助自己。」

鏡面字

要確診是否有讀寫障礙，Ms Wincy表示小朋友基本條件要超過六歲、要是小學年級，並經由教育心理學家評估，但家長也可以通過小朋友的學習情況，初步觀察是否有學習障礙：可能很多家長都見過自己的小朋友寫鏡字，通常小朋友在4至6歲會有鏡字出現，但這只是學習寫字的過渡期，但如果小朋友超過6歲仍然常常出現鏡字，家長就要注意了。

漏字或漏筆劃

如果家長發現小朋友經常漏寫例如部首，字的某部分漏了，當寫文章、段落層面有問題，跳行或跳字，寫寫吓會成行跳走漏寫了。在詞語的層面上，可能會看成前後調轉，例如:「繼續」變成「續繼」、「朋友」變成「友朋」。又或者不時寫大細字，意即上下結構要大小一樣，但永遠一邊寫到出晒格仔，這都證明小朋友空間感不足，家長要注意。

口語與讀寫能力相差甚遠

如果小朋友講完全沒有問題，但一去到睇他就忘記了，常見特徵是當一般小朋友閱讀文章需時10分鐘，但有讀障的小朋友閱讀文章時30分鐘，甚至更多。那就值得注意。閱讀文章時，總是找不到段落大意或中心主旨，很大機會是歸納能力弱，家長也需要注意。

改善認字能力

Ms Wincy表示在讀寫障礙中，也有分成中文或英文讀寫障礙，「當中最大的不同之處是學中文要認識『形、音、義』，但學英文只需識『音、義』，所以家長要幫小朋友找出是哪方面出現問題。」因為是過來人，Ms Wincy有不少有效的學習工具幫手，「要幫助讀寫障礙小朋友學習，要圍繞運用五感學習，學習磁石字粒就很有，英文的不難找，中文是我自創的。」

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改善閱讀能力

至於克服閱讀困難的方法，Ms Wincy建議可分幾次看，「我以前是以看片代替看書，如果看書也會邊看邊寫筆記，也會先挑選看自己喜歡的書藉，有段時間我好喜歡看小說，那就看了很多小說。」

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讓英文大進步

對於英文有讀寫障礙的小朋友，Ms Wincy建議學習英文學拼音Phonics，「因為Phonics可以幫助小朋友自檢，英文Phoincs有些組合如air aie 就可以一組組記。我會建議小朋友本身中文較弱，又缺乏語境，英文又學得辛苦，如果能夠坐得定，由3至4歲就可以學Phonics。」

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改善專注力

想專注力好，Ms Wincy建議家長要多注意小朋友飲食，「大部分專注力不足的小朋友也可能有讀者障礙，因為他們的閱讀時間不足。色素、糖分、甜味劑的使用，也會影響專注力，又或者是能量值，有些小朋友常常說無力、好攰，連打機都會說不夠力，莫說做功課就要注意。」

電子產品少用為妙

打遊戲機、平板電腦已經成為小朋友的日常，Ms.Wincy說：「如果你睇Youtube時，有試過看2倍速，你會發現已經返唔到轉頭，當一件事你習慣了很快的速度，那就自然缺乏了耐性，當然會影響專注力。」

除了影響專注力，電子產品還會造成不少兩歲兒童的發展遲緩問題，「我們收到很多這類個案，兩歲的小朋友也不開口，他們習慣了YouTube Tone，單字、高音，我們統稱亂語(Jargon)，他們說的既不是中文又不是英，你去到親子餐廳，會發現很多家長開段片給小朋友。」Ms.Wincy認為如果家長對小朋友學習情況存疑，不妨直接找專業人士查詢。

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