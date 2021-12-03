教養｜女兒被同學欺凌　雙手被摙到見指痕　一舉動卻令媽媽感驕傲

分享一件令媽媽心疼又自責的故事：



今天老師突然打電話來，當下以為是不是孩子在學校犯了甚麼錯，老師告知孩子在學校被男同學偷捏的情形！！！

當下真的有點愣住，因為在上禮拜幫孩子洗澡的時候，孩子就曾經提起有位男同學偷捏她的情形，而且也發現大腿有一處瘀青，當下以為是小孩在玩，只告知她如果同學又再捏她，一定一定要跟老師說！！！

結果今天又發生了，這次更誇張，兩隻手都被捏到發紅，每隻手都有5-6處像是指甲用力摳下的痕跡，到放學回家還是很明顯！！！（很像蟹足腫的感覺）

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老師告知已跟對方家長告知，也詢問過兩個孩子，他們根本沒有在玩，是對方自己跑來捏孩子的！！！

孩子回家後還跟媽媽說：「媽媽～老師說我很棒！妳看老師幫我手背上畫笑臉，我今天很勇敢有跟老師說，而且我只有一點點想哭哭而已，老師說要XXX反省，我很勇敢沒有哭哭！」

（爆料公社授權使用）

真的超心疼孩子，但也教育她一旦遇到被同學欺負的情形，一定要當下立刻告知老師，或是大聲制止對方的行為！！！

我有問孩子，事發的當下有沒有打對方？孩子回答：老師說不可以打人。

#有人說善良是一種選擇媽媽真的是超級心疼又很驕傲

想藉由親身經歷的事情跟大家分享，雖然孩子還小才三歲、可能無法清楚表達意見，但是只要稍加留意跟提醒大家注意，這樣的事情可能就能夠提早預防發生了。

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網民表示

•我兒子剛上國小，有次回來跟我說有人推他害他在樓梯差點跌倒。他有跟老師說，結果很多同學都被那位男同學推。我就跟我兒子說 你明天去學校警告他如果在推你 你會馬上打電話給我，我會直接衝去學校叫他爸爸媽媽來，換我推他的爸爸媽媽！

當我兒子塑膠欸！



•直接把對方家長找來解決吧～



•我兒子幼兒園的時候被抓臉，結果兒子也抓回去，下課去接孩子下課，2個小朋友坐在一起臉上跟小花貓一樣



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•第一次原諒（跟老師講）

第二次原諒（跟老師講）

第三次⋯我兒子若沒有打回去，我絕對會懲罰我兒子。其實欺凌就是這樣發生的，若沒有人願意有效幫忙，而自己又只不斷的忍耐與退讓，後面很容易發生悲劇（唉～慘痛回憶）



•天真的讓人心疼 … 要是我女兒被欺凌，我這暴脾氣怎麼可能饒了他



•我跟小孩說絕對不能主動打別人！但當別人主動打你時如果你覺得一點點痛！你可以跟對方說我不喜歡你這樣行為我會痛！但當對方打第二次時拷打回去就對惹！不管會不會痛！媽媽會負責跟老師說！！！



•我家女兒中班時被同學踢大腿還是小腿也是一大片黑青，我媽當天就告訴我，隔天我就找老師了，我告訴老師，小打小鬧都沒關係，這種帶傷的我無法接受，之後就不曾發生了



•我也很糾結這種問題，之後看一堆欺凌！虐待的新聞後我就跟我女兒說，有人打你，打回去就對了，因為現在這個世界在我沒辦法保護她的時候真的只能自己保護自己



•我們知道動手打人是不對的！尤其是先動手的人，但要讓孩子知道不能被欺負，如果無故被打記得反擊！或是告知父母，絕對不能容忍避不吭聲，孩子很棒肯告訴媽媽跟老師，犯錯的同學應該跟父母來向你們道歉，這是最基本的原則



•我家小兒子是被他所認為的好朋友欺負，對方媽媽知道後還語帶諷刺，孩子有跟老師說，但是老師處理也不咋樣。我只能跟孩子說遠離你所謂的好朋友，真正好朋友是不會欺負你的



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