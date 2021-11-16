孩子在學校不肯午睡　老師請媽媽在家輔導　怎知偏偏遇上怪獸家長

兩歲的孩子吵不吵？可以多吵？「2歲能多大聲？是能很大聲！不只大聲，是超大聲！到底有沒有照顧過自己的小孩啊？」



有網友就在爆廢公社發文，一位在外國的台灣家長，因為老師請她幫忙教導自己的孩子，結果這讓媽媽不滿，認為孩子才兩歲，是會多吵？『在美國也是很多移民過去的怪獸家長的！老師給看iPad 不對，但怪獸家長也是很恐怖，我想，不要甚麼都是老師的責任，只會丟給老師⋯』

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【原文】

昨天去接兒子下課，老師跟我說請我回家教小孩『請他午睡時間要安靜！』

說我兒子午睡時間心情好、很開心、很活潑、不睡覺，一直在說話唱歌。老師說『不知道他在說什麼（因為兒子講中文）』，只好拿pad播中文給他看，想安撫他，希望他安靜看pad，結果我兒子看得更開心，在旁邊笑，把別的小孩吵醒在哭.......

我心裏想：這是老師工作！其他小孩哭，那老師要安撫啊！怎能叫家長回去教育要小孩午休安靜，講話要小聲點？他才兩歲多耶！自言自語講話或唱歌是能多大聲？

這學校是不是很誇張？難怪我兒子每天早上哭着說不要去學校，連晚上在家也說不要去學校，不喜歡學校！不喜歡老師！

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不同於媽媽文章底下的同溫層附和，網友們很直接的表示，２歲的孩子能有多大聲？很大聲！！

．「當大家都在安靜的午休，只有這個孩子不睡，我覺得老師已經很努力在讓這個孩子不要打擾別人睡覺了。兩歲小孩，自顧自的講話跟唱歌，說真的不會太小聲，而且，真的不要把責任都推在老師身上，超傻眼！」

．「而且沒有制止的話，還會越來越大聲，越來越嗨！」

．「兩歲，家長沒有教就是超吵！甚麼叫能有多大聲？」

．「不知道家長有沒有發現，在她怪罪老師時，老師因為你的孩子說的是中文，她聽不懂，但她提供了中文的影片給小孩看，她有心要處理這件事，而不是只是責罵孩子，結果因為老師不懂中文，不知道是發生甚麼事，所以跟媽媽你溝通希望能一起教導孩子，結果你卻只認為這是老師的責任？別把台灣的陋習帶去國外好嗎？恐龍家長！」



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】