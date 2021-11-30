教養｜孩子打爸媽是出於愛？實在渴求關心　2種情況下要及早引導

孩子的愛看似單純，其實一點都不簡單，愛能帶來美好，有時也是傷害。孩子只對媽媽生氣、打媽媽的初心來自愛，但父母有判斷和引導的能力，才能矯正孩子的偏差行為。



愛，對寶寶來說，不是一種感覺，而是「感覺統合」！照顧寶寶的每一天，雖然充滿着辛酸血淚，但寶寶都會記得！

台灣雙和醫院復健醫學部職能治療師曾雅鈴說，在寶寶餓冷、不舒服、想睡覺的時候，察覺他的需要、給予足夠的滿足，當大腦逐漸累積這些感受、建立起一個好的連結，寶寶就只會想找給他這種感覺的人，這就是愛。

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在肚子裏就開始的愛

寶寶一出生哇哇大哭，躺進媽媽懷裏就止哭！曾雅鈴職能治療師表示，寶寶喜歡黏媽媽，那是因為感覺統合從孕期就開始了！

媽媽懷孕近4個月時，胎兒已經有觸覺，能感覺自己被子宮緊緊包覆的溫暖；6個月後，就能聽到媽媽的心跳聲、血流聲。所以出生後一靠在媽媽胸膛上，情緒很快就能平穩。

大部分媽媽產後擔任主要照顧者，產假期間哺餵母乳或瓶餵配方奶，因此媽媽溫柔的懷抱、身上的奶香或體香味，都讓寶寶大腦產生愛的連結；生命之初，媽媽就是寶寶安全感的來源。

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原來寶寶用3種方式在愛媽媽

寶寶的愛，就是那麼絕對，而且藏在日常照顧裏。這些小細節，是寶寶每天告白的話語，你聽到了嗎？

1.媽媽一抱就不哭

每個媽媽應該都有經歷過，媽媽把哭泣的寶寶抱起來，拍拍他，很快就不哭了，或是哭聲漸漸緩和下來（換成爸爸抱還是哭），別懷疑，孩子只認你，就是在愛你。

2.只認媽媽的味道

曾雅鈴職能治療師表示，寶寶會喜歡聞媽媽身上的香味，常想搓一下媽媽頭髮、摸摸媽媽衣角，那是因為聞着味道、聽着心跳聲，最能讓寶寶連結在子宮裏那種安全感。寶寶這種愛的行為，相信所有媽媽都有經驗。

3.睡覺時愛對媽媽伸手伸腳

從5、6個月大不需要包巾包裹起，有些寶寶睡覺會習慣往媽媽靠，喜歡把手或腳放在媽媽身上，甚至整個人賴着媽媽，曾雅鈴職能治療師分析，那是因為這些深壓覺回饋，讓寶寶就像回到媽媽子宮裏，具有安全感。

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曾雅鈴職能治療師表示，如果媽媽睡眠不受影響，這就是專屬你和孩子之間親密的互動模式。但若媽媽因淺眠而對此感到困擾，建議可幫寶寶做一下嬰兒按摩，提供取代物品給寶寶，像是可以用包巾包裹寶寶，超過1歲後的孩子可準備貼身肚圍，給予軀幹肢段全面性的深壓覺。更大以後，引導孩子把手伸到枕頭下面，或者準備一件媽媽蓋過的大棉被、抱枕讓孩子抱着或壓着，就能滿足孩子睡覺時尋求媽媽的習慣。

許多媽媽常懷疑，寶寶有這樣的行為，是不是安全感不夠？是否沒提供孩子足夠的愛？曾雅鈴職能治療師表示：「要告訴自己，孩子這樣的行為，不是缺乏安全感，而是孩子愛你的表現！」

雖然有些媽媽無法24小時陪小孩，但只要陪伴時認真專注，孩子就會知道媽媽很忙，仍會抽出時間陪他玩和做功課，「陪伴的品質才是最關鍵的！」

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孩子生氣兩種情形．即使愛也需要引導

只有在媽媽面前撒嬌任性，不舒服時想急切獲得關注，生氣時用力發洩，當孩子用這種方式在說愛，媽媽該如何判斷和引導呢？

曾雅鈴職能治療師舉例，就像2歲叛逆期的孩子，有自己堅持的規律性不能打破，到了3歲，會故意說反話，「明明很想要，卻故意說不要」。但其實，每個孩子內心最原始的需求，如：情緒能被同理、需要被關心的需求，都是一樣的。

因此，在2歲孩子不舒服或生氣時，不要再去打破「規律性」，不然孩子可能情緒反彈更大。

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3歲孩子講反話時，爸媽可以先有底：「孩子講的可能不是他的心裏話！」即使孩子總是回答：「我沒有生氣！」但想當然爾都是反話，這時不需要不停地跟孩子強調他有沒有生氣，只要陳述當下的事件，或從自己的角度描述情緒，像是：「衣服一直穿不好，如果是我，我會覺得有點生氣和難過。」然後告訴孩子你會陪他，提供孩子想要的擁抱，或是讓他合理發洩情緒。

1.孩子生氣哭鬧．先退再回

孩子的生氣或不舒服，在學校可能都沒事，但一看到媽媽，馬上哭得更大聲，非得媽媽抱，或是原本在學校都自己吃，回家就要媽媽餵，這種情形在孩子生氣時會表現得更劇烈。

曾雅鈴職能治療師指出，面對孩子正處於情緒風暴時，家長可以在保有底線下先退一步，讓孩子感覺被同理，讓情緒先緩和下來，再慢慢引導孩子試着自己做一點或接受要求。「比較小的孩子，可退讓引導的比較多；比較大的孩子，以暫停取代退讓，提供時間讓他們冷靜與思考和討論。」

不過，當小孩身體不舒服時，爸媽可以多退1步，甚至收回一些原則，比如：可以餵他吃飯，但隨着身體狀況變好，原則就要再放出來，讓孩子知道「生病媽媽餵、沒生病自己吃」，若孩子從此挑戰媽媽的做法，就要循序漸進地引導，曾雅鈴職能治療師強調，「這個中間過程很重要，秉持大原則與底線，先退再回，先收再放，不變成溺愛或失去原則。」

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2.生氣打媽媽．一定要阻止

孩子生氣時，不敢對別人有任何舉動，卻會對媽媽揮拳、攻擊，在別人眼裏，可能會覺得是不是媽媽太寵小孩了？

曾雅鈴職能治療師解釋，孩子這樣對媽媽，「因為知道媽媽愛他，會同理他的感受、接受他的情緒。」

但是，也不要讓孩子養成打人的習慣，「因為你不知道孩子何時會攻擊其他的小朋友！」曾雅鈴職能治療師表示，孩子打人時情緒是高張的，家長也會很激動，這樣的狀態下是無法好好處理情緒。因此，建議當孩子透過打人來宣洩情緒時，要做到在孩子出手前，阻止打人的結果發生。可以在孩子伸出手時，搶先穩定的把他的手握住、給予深深的擁抱，或者找別的物品如：枕頭當出氣包，設置冷靜區，引導孩子相對合理的發洩管道。

曾雅鈴職能治療師提醒，孩子生氣時，需要適當發洩情緒。有些家長可能認為，拿棍子出來嚇阻孩子很有效，「但孩子的情緒需要被接受，而壓抑和被接受不一樣。」

曾雅鈴職能治療師強調，教養不是非黑即白，每位家長與孩子的個性、每個家庭的做法都不同，都可以微幅調整，沒有哪種方式一定是最好，「只要你和孩子的感受都是好的，那個方式就是好的。」

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媽媽保護好情緒．才能滿足孩子需求

另一方面，曾雅鈴職能治療師認為，媽媽們找到同溫層很重要，鼓勵大家加入「媽媽群組」，一起互相支持、宣洩情緒，補充自己的能量，否則媽媽崩潰了，要如何滿足孩子的情緒需求呢？媽媽要保護好情緒的安全感堡壘。

此外，媽媽也可以創造一些爸爸會的能力，或是適時示弱，提升爸爸在孩子心中的形象與依賴程度，讓孩子和爸爸擁有快樂的相處時光，孩子漸漸地就會知道，爸爸也能帶給他想要的感受。媽媽適時的放鬆自己，能給孩子更高品質的陪伴。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：8歲童「血管如60歲老人」！醫師：全家都老菸槍！三手菸在物體表面可停留長達半年。】