「麵包店店員有開心了嗎？」媽媽隨口𠱁掂兒子　怎知搞出溫馨麻煩

有些人不愛吃麵包皮，特別是小孩子。家長們為了矯正孩子挑食的毛病，經常煞費苦心。不過最近在日本，就有一起因為兒子不愛吃麵包皮，意外產生的溫馨事件。



根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「miya_diets」前一陣子PO文向網友求助，表示她最近買了多士給兒子吃，但因為兒子不愛吃麵包皮，所以她就跟兒子說如果留下麵包皮，「山崎麵包的人會很傷心喔」。

結果，兒子雖然乖乖地把吐司邊吃光，但卻要miya_diets確認「那現在山崎麵包的人有開心了嗎」，讓她不知如何是好，只好上網請教網友解決辦法。

一位日本媽媽為了讓小孩子吃麵包皮，於是求助山崎麵包的客服，沒想到獲得意外回應。（Twitter @miya_diets）

有網友建議，不如就直接打電話試看看。miya_diets照着做，並且向客服說明事情原委。沒想到麵包品牌的客服願意幫忙，並在日後回電聯絡她兒子，證明確實因為他有乖乖吃掉吐司邊而感到開心。受到鼓舞之後，當天他們餐點吃了同一家麵包，兒子同樣也把麵包皮吃得精光。

網友們則紛紛表示「我先笑了，然後很感動」、「這故事真棒」、「和山崎麵包一起長大吧」、「不愧是『世界的山崎麵包』」、「這世界還是很溫柔的」、「不錯喔，不挑食快快長大吧」、「山崎麵包的對應太神了」、「給負責人拍拍手」、「不過會打去客服的通常都是在抱怨，這種來電反而很歡迎吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】