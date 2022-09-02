教養｜孩子不打招呼被斥無禮？別過度強迫　4個方法培養有禮習慣

要求小孩跟你打招呼的大人，是否又有用同樣尊重的態度對待孩子？是等着人家跟你說「嗨」，還是你有蹲下來跟小孩眼睛平視，語氣和緩的打招呼？



將心比心，彼此包容，孩子自然會感受到他人的善意，自動與你親近、問好了！

孩子是「不肯」還是「不敢」跟人打招呼，當爸媽的要先弄清楚：（按圖了解）

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每到過年過節，全家族團聚的時刻，總會有一派教養專家、家長提倡：「不強迫孩子打招呼！」原因是孩子本來就怕生，要是越逼他們，孩子壓力可能就越大、越緊張，有些大人還會用負面的言論批評：「你沒禮貌」、「你沒家教」，小孩的自尊心也可能會受創。為此，專家們都是建議「引導」的方式，先給孩子一點空間，讓小孩跟大人熟悉後，再引導孩子做打招呼的動作。

但…真的每個人都吃這套教養觀念嗎？

有位媽媽在網路上問：「我知道有一派教養是不強求孩子打招呼，我也不會堅持小孩要跟老師問好，但沒想到補習班的老師就對我家小孩有偏見！」此貼文一發，輿論果然都往另一邊倒，認為「小孩內向不是不打招呼的藉口，該有的禮貌還是要有！」

內向的孩子，還是可以很有禮貌

有些事情，是最基本的底線，家長若是想堅持，自然會有許多種方法引導。例如：家長不會因為自己的小孩有情緒障礙、暴力傾向，就要大家多多包容自己都小孩打人；而是用盡一切辦法，阻止他做出暴力行為。

而很顯然，這家長本身就覺得「打招呼」這件事情可有可無，讓孩子保有很大的彈性，所以才沒有堅持孩子要向他人打招呼。

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如何讓內向的孩子開口跟人打招呼？

打招呼、問好，這件事情其實可以練習。外向的孩子可能講一兩次就習慣，但如果你家寶貝個性比較內向害羞，還是可以透過這4個方法培養打招呼的習慣。

1. 預告接下來會發生的事

內向的孩子可能對外界刺激敏感度較高，一有不如預期的事情就想龜縮到舒適圈中，不敢看人、不敢說話，因此家長可以跟孩子提前預告接下來會發生的事情，讓小孩有所心理準備。

2. 跟孩子討論解決辦法

小孩內向、害羞，但說不定能藉由外力得到勇氣？如果家長已經知道小孩會害怕某種場合，感到緊張、不舒適，那就要提前跟孩子討論出「解決問題的辦法」。

「媽媽知道你很緊張，但我們一定要學會打招呼，才是有禮貌的表現。媽媽可以怎麼做，幫助你有更多的勇氣呢？牽着你的你的手、抱着你，有用嗎？」、「你需要抱着小被被，才能有勇氣跟阿姨叔叔/老師打招呼嗎？」

3. 先跟熟識的人練習開口打招呼

「向他人問好」需要練習，包含講話的音量、眼神的注視、語速…等等。家長可以先要求孩子在家就跟自己練習打招呼：「爸爸，早安」、「媽媽，出門小心喔」、「爺爺奶奶，晚安」習慣講出這些話以後，再換個稱謂就沒那麼難了！

4. 大人要以身作則

孩子的模仿力驚人，大人只要持之以恆的以身作則，孩子就會知道「遇到人要打招呼」。從小嬰兒開始，對外界還有好奇心的時候，大人就可以順便揮揮小寶寶的手以示招呼，讓孩子從小養成習慣。

被打招呼的大人，要給孩子一點空間跟時間

打招呼應該尊重彼此而產生的行為。被打招呼的大人，不該未經小孩同意就任意觸碰、太接近小朋友，入侵他們的安全感距離，等嚇到孩子以後再說小朋友怎麼都不講話、不打招呼沒禮貌。

摸人家寵物前都會先試探小動物的反應，更何況是膽子更小的小孩？

其實整個社會都該彼此體諒、包容。要求小孩跟你打招呼的大人，是否又有用同樣尊重的態度對待孩子？是等着人家跟你說「嗨」，還是你有蹲下來跟小孩眼睛平視，語氣和緩的打招呼？將心比心，彼此包容，孩子自然會感受到他人的善意，自動與你親近、問好了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：網友媽：「為什麼老師要嫌棄我家小孩不跟他問好？」4個方法培養內向孩子養成打招呼的習慣】