教養實例｜小孩打爛餐廳碗碟家長教科書級應對　醫生網友一致讚好

如果小孩在公眾場合犯錯，家長們第一時間會先做什麼呢？



近日台灣瑪那熊心理醫生分享他去餐廳用餐，撞見小女孩打破餐廳的碗碟，本以為孩子會挨罵，結果爸爸不但沒生氣，還做出超完美的神應對，教科書級的親職表現讓網友們不禁拍手讚好，瑪那熊心理醫生也直呼爸爸超有耐心讓他很感動！

接下來各位讀者們就跟妞編輯一起來看到底是什麼情況吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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孩子在餐廳打破餐盤，爸爸的神應對

瑪那熊心理醫生在某天去餐廳用餐時，看見約三、四歲的小女孩不慎將餐盤掉到地上，碟子應聲打破，小女孩楞在原地，她的爸爸深吸一口氣後，蹲下來用跟孩子平視的姿態問小女孩：「妳有沒有受傷呢？」

（瑪那熊：爸爸在事件當下很快的平穩自己的情緒，選擇先給予關心而非立刻責備）

接著小女孩搖搖頭，爸爸撿了一塊碎片後說：「妳來幫忙把大塊的撿起來，記得手要拿這邊，才不會被割到。」

（瑪那熊：示範善後的方法，並讓孩子學習負責）

這時附近有位好心的陌生阿伯也跑來幫忙撿拾，年輕爸爸在阿伯撿了一塊後，擺擺手表示沒關係、不需要幫忙，接著對小女孩說：「這位叔叔有幫妳，要跟他說什麼呢？」小女孩於是抬頭對阿伯說「謝謝～」

（瑪那熊：教孩子表達感恩，並非直接給命令或答案，而是讓孩子自己回應）

將所有碎片都撿完後（其實大多是爸爸在撿），爸爸又問：「妳知道為什麼會摔破嗎？」小女孩回答：「跑太快......沒拿好。」爸爸說：「對啊，那下次妳可以怎麼做呢？」

（瑪那熊：爸爸在引導孩子思考改善方法）

小女孩：「用走的就好…」

爸爸：「嗯嗯很好。最後我們還有一件事，要去跟店員說對不起」

（瑪那熊：教導孩子為自己的行為負責）

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這時小女孩情緒激動一直喊「不要！不要！」

爸爸於是說：「妳不想去的原因是什麼呢？跟爸爸說說看。」

（瑪那熊：不急著強迫行動，而是去瞭解孩子情緒背後的動力）

小女孩剛開始仍不斷喊不要，但在爸爸耐心詢問了幾次後，小聲說了：「怕被罵......」爸爸：「謝謝妳告訴我，我知道妳會擔心店員生氣。」

（瑪那熊：肯定孩子的自我揭露，並給予同理，讓孩子覺得自己的情緒被看見）

自我揭露：說出內心平常不會讓人知道的想法。

爸爸：「爸爸怎麼幫忙，妳會比較不害怕呢？」

（瑪那熊：讓孩子練習表達需求）

小女孩：「抱抱一起去。」

爸爸：「沒問題，我抱妳一起去。妳需要先練習怎麼講嗎？」

（瑪那熊：事先練習降低焦慮，減少挫折）

小女孩：「好......」

於是小女孩先在原地試著組織句子，最後年輕爸爸抱著她去找店員，由小女孩自己說「不小心打破盤子了，對不起。」店員很親切地笑著說沒關係，還問小女孩有沒有受傷。回到座位後，這位爸爸摸了摸女兒的頭：「妳剛才很有勇氣，我覺得妳很棒喔！」

（瑪那熊：給予肯定並說明理由，而非空泛讚美）

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那位爸爸是怎麼做到的

瑪那熊心理醫生認為爸爸能夠如此淡定，有可能是因為他「不把大人的標準套用在孩子身上」！孩子發展能力跟大人的差距非常大，不僅很容易分心，也還在練習如何控制手腳的精細動作，很容易一個興奮就看不見周遭的狀況導致犯錯，這時候再多的責罵其實都沒用，因為孩子就是很難做到。（不會的事情被唸100次也是不會呀！）我們需要先瞭解孩子的發展，知道哪些事對孩子來說就是比較困難，這樣大人的心裡也會比較好過，能夠有更多的耐心對待孩子！

如果你真的超級生氣

平常照顧孩子已經很辛苦，所以當孩子在公眾場合犯錯時，無奈、丟臉、自責、生氣的情緒一擁而上，讓爸媽們忍不住很想尖叫大吼！針對這點，瑪那熊心理醫生建議四步驟先緩和自身情緒：

1. 深呼吸、伸展肢體，緩和情緒

2. 觀察情緒是否有受到工作或生活壓力影響

3. 反思自己是否用大人的標準來看待孩子

4. 提醒自己孩子的能力跟大人不一樣

先做點深呼吸、運動讓身體冷靜下來，將思緒從孩子身上移開，回到自己的感受上，觀察自己現在是什麼情緒，並允許自己有這個情緒，且思考這個情緒有沒有受其他事件的影響？我們是不是不小心用大人的標準看待孩子？並再次提醒自己「孩子的能力就是這樣，事情發生就是發生了，能補救回來、下次注意就好！」

相信那位爸爸一定在私底下學習很多教養知識，並且跟孩子一起練習了很久才能有這樣好的結果，真的非常佩服爸爸的耐心跟用心，而且在公共場合還需要承受陌生人的眼光與評價，爸爸抗壓力技能是點滿的吧！但妞編輯認為只要我們盡力去做，結果不夠好也不要太過在意，畢竟孩子就是很難控制，爸媽維持心態、不要給自己太大的壓力對身心健康比較好哦！

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