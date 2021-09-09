孩子為尿濕褲子道歉　媽媽憂老師太嚴格　網民提醒一事勸先別轉校

孩子唸幼稚園還沒戒尿布，真是個難解的問題。一位媽媽在「靠北幼稚園」facebook專頁發文，小孩剛升小班，還沒戒尿布，剛好最近換了個小班老師，很積極要求孩子快點戒尿布，加上媽媽覺得新老師作風有點嚴格，讓她有點不知所措。



有一天，媽媽帶孩子在外面上廁所，有點尿到褲子上，孩子竟然跟她說「對不起」，帶孩子在外面上廁所的情況，有2～3次都跟她說「對不起」，讓媽媽很心疼，「感覺孩子好像有點壓力，」想問大家，「這樣需要換幼稚園嗎？」

先釐清孩子戒尿布的壓力來源

關於孩子戒尿布的壓力，每個孩子特質和發展速度不同，除了老師的敦促，可能是班上孩子都已經戒尿布了，讓孩子感覺有壓力！

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網友認為，孩子會因為弄濕褲子而道歉，不一定是因為老師，也可能是他也想做好「上廁所」這件事。群體生活中，看着同學們都很厲害，孩子也會想變厲害跟上大家。

網友建議，當孩子說「對不起」時，溫暖的抱抱他，告訴他：「沒關係，我們慢慢練習，濕掉換起來洗一洗就好了。下一次肚子脹脹的時候我們趕快來廁所，就可以成功了。」遭遇挫折容易讓孩子想放棄，「我兒子也是這樣，後來我改成平穩的陪着他，慢慢的就習慣自己上廁所。」

其實戒尿布比較慢，不管是家長或孩子都有壓力，常會被長輩或親友叨唸：「你應該讓她幾歲幾歲就戒尿布。」「我家小孩3天就戒尿布了。」「蛤～怎麼你們家的還在穿尿布？」彷彿不戒尿布，都是父母的錯、孩子的錯！

網友提醒，每個孩子戒尿布的時間不同，不應該用小班、中班、大班來斷定何時戒，「也許他也很努力，但就還是不小心尿下去，多鼓勵孩子，有時候責備只會讓他更沒自信心逃避。」

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試着跟老師溝通，家庭、學校一起幫助孩子

就老師的立場而言，她一次要面對班上十幾個孩子，網友認為，「老師也許是擔心孩子在學校尿濕褲子，會因為其他孩子注視感到羞怯，所以讓你感覺比較嚴厲。」

多數網友表示，戒尿布是遲早的事情，父母可以跟老師討論，怎麼一起幫助孩子？有網友舉例，之前看過年齡較小的小班孩子，媽媽在家裏會努力讓他戒尿布，上學時穿着學習褲，書包裏也會備着尿布。學校、家裏一起合作，才能讓孩子更好！

要不要換幼稚園？網友建議先有「這觀念」

至於要不要換幼稚園，多數網友認為，小孩轉換環境也會有壓力，建議若持續與老師溝通不良，再換學校！並先有這個認知：「家庭是教養的主軸，幼兒園是協助您，不是主力！」教養觀念正確，漸進式改變，才是最重要的成長歷程。

尤其，遇到一位好的老師，比換一間幼稚園更重要！網友提到，「當初我小朋友中班開始讀也是還沒完全戒掉尿布，老師一樣很貼心會替孩子換布布，慢慢引導讓他自己上廁所，遇到好的環境、師資真的很重要。」

另有網友附和：「我的幼稚園幼幼班老師，都鼓勵孩子尿到褲子沒關係，換掉就好，大在褲子也沒關係。給孩子建立信心，兩個禮拜在學校都不用包尿布了。」

事實上，換了一間幼稚園，情況不一定能有所改變！「老師不是保母，」了解家庭是教養的主軸、戒尿布是孩子與父母一起努力的過程，「老師負責教育跟幫助孩子社會化，讓孩子學會能照顧自己是父母的責任！」透過加強親師之間的溝通，讓孩子在順其自然、沒有壓力的情況下，自主性地戒掉尿布，才能真正對孩子有幫助。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幼兒園老師嚴格要求小班兒戒尿布，孩子如廁尿褲子3次說對不起！網友這原因不建議換校】