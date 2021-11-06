一人一花｜三色堇花苗易凋謝　港媽苦惱買苗補救︰花墟一度缺貨！

每年家長都難逃辣手摧花的宿命？每年開學後，全港不少幼稚園及小學都會響應康文署的「一人一花」計劃。學生會收到學校派發的花苗，然後回家種植及記錄生長情況，再向同學及老師報告。一個希望小朋友親親大自然的體驗活動，竟令不少家長苦惱！



繼續閱讀：https://bit.ly/3EoXKKj

【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：一人一花易凋謝 港媽苦惱買苗補救︰花墟一度缺貨！】

相關文章：

幼稚園每兩星期搞全校混齡Game Day 校長：能看到學生的另一面

+ 31

幼稚園開學要為子女改英文名？10個推介名字新潮且外國人不會笑

+ 18

女兒上學被打了一巴 媽媽堅持要見犯事同學 處理方式獲網民激讚

要求學童徒手撿起糞便 更拍片廣傳 幼稚園教師惡行激起網絡公憤

孩子為尿濕褲子道歉 媽媽憂老師太嚴格 網民提醒一事勸先別轉校