一人一花｜三色堇花苗易凋謝　港媽苦惱買苗補救︰花墟一度缺貨！

每年家長都難逃辣手摧花的宿命？每年開學後，全港不少幼稚園及小學都會響應康文署的「一人一花」計劃。學生會收到學校派發的花苗，然後回家種植及記錄生長情況，再向同學及老師報告。一個希望小朋友親親大自然的體驗活動，竟令不少家長苦惱！
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：一人一花易凋謝 港媽苦惱買苗補救︰花墟一度缺貨！】
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