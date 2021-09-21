跨境生現退學潮　有小學8成學生無法回港　北區小學面臨縮班危機

教育局早前派員到中小學點算實際在學的學生人數，有小學因疫情影響，收生減少以及校內跨境學生退學流失需要縮班。在通關無期的情況下，學校表示只能「盡力做」，提供優質及多元化的課程。



邊境學校８成學生屬跨境 全校僅40人回校

位於北區的沙頭角屬83校網，亦因其位置偏遠被稱為「邊境網」。沙頭角中心小學校長馮瑞蘭坦言，學校收生約2百人，大部分收生屬跨境生，在未通關的情況下，學校只有約40人回校，佔全校人數兩成，早前教育局的發展主任亦有到校點算學生人數，她指：「今年教育局十分仔細去點算人數，而縮班的門檻也有調整，但最終一、二年級仍是由兩班縮減至一班。」

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面對學生人數的減少，馮校長也用正面態度去應對，把資源更集中在同學身上，縮班後也為學生建設新的特別室。另一方面，雖然蓮塘/香園圍口岸料今年落成啟用，但疫情的打擊令學校收生嚴重受影響。隨着「雙非零配額」，以及港籍學童獲准入讀深圳公營學校，在通關無期的情況下，亦出現學生退學的情況，目前退學人數較多的三年級暫未知是否同樣需要縮班處理。

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學校只能盡力做

在疫情期間，沙頭角中心小學需處理複雜的教學配套，分別服務在校的學生、在內地中心集體上網課的跨境生以及在家網課的跨境生。對於目前教育局的安排，馮瑞蘭校長直言可更有彈性：「小學生大多是12歲或以下，如要恢復全日課堂而打疫苗是不可行，如果擔心同學午膳感染，可否住附近的同學回家午膳再回校？目前學校接送跨境學生的安排也是『點對點』，同學沒有機會到處走，明白兩地政府有其難處，但實在等得太久，目前學校只能盡力做。」

八月下旬現跨境生退學潮

位於大埔的三水同鄉會禤景榮學校，早前亦有教育局人員到校點算在學人數，該校本年約流失41位跨境生，大部分集中在三、四年級。目前學校仍有約100多位跨境生沒法回港上學，大部分是高年班，佔學校整體人數約20%。

校長李小寶指：「原本大部分跨境生都抱有希望於9月回港上課，但接近九月也沒有收到消息。因為已經等了接近兩年，覺得沒有希望，所以在8月下旬突然間有一大批內地學生退學。」

學童三方面流失 未來學童人口不穩定性

在教育局點算人數後，三水同鄉會禤景榮學校暫時不需要縮班，但李校長直言有危機，因此會提早計劃收插班生。同時希望教育局盡快落實全港各區的小班教學，以及大埔區興建新學校抱有更加謹慎的態度，因為預料未來跨境生人數將急劇減少，移民的情況也越來越多，遷往市區轉校的也為數不少，因此未來學童人口的數據存在很大的不穩定性。

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