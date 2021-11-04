家電｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？　即睇12款電器建議使用期限

你家家電多久才換新呢？我想很多人的習慣是，新房裝修，花大價錢買到自己心儀的家電，然後把它們用到壞的時候，如果年限不高則維修後繼續使用，如果年限較長沒有維修價值，才考慮換新。



家電用到報廢再換新這種做法對嗎？嚴格意義上來說並不推薦這麼做。因為家電和其他消費品一樣，同樣是擁有保質期的，超期服役不僅不安全，而且不健康。家電多久算是超期服役呢？筆者也整理了一些資料供大家參考。

即睇以下12種家電的建議使用期限：（按圖了解）

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雪櫃安全使用年限：10年

超期服役可能存在的風險：壽命能撐過10年的雪櫃比比皆是，比如筆者家曾經最老的一台海爾雪櫃用了20多年，至今還能開機使用。但雪櫃用久了很多性能都會下降，無論是能耗還是效果都會打折扣。

首先最直接的就是壓縮機性能下降，其帶來最直接的影響就是製冷效果變差、噪音增加、耗電量加大，甚至是工作中會出現抖動。

其次雪櫃的密封件會老化，導致密封不嚴，密封不嚴同樣也會帶來保温性能變差，壓縮機持續工作不停機，同時增加耗電。

最後就是電器件老化，作為一個長期運行的家電，電器件老化是很正常的，如果運氣不佳一旦老化的電器件出現短路等情況，那發生火災爆炸的風險也還是存在的。

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冷氣機安全使用年限：10年

超期服役可能存在的風險：冷氣機超期使用首先是由於室外機長期暴露，造成灰塵大量入侵室外機，降低空調散熱能力，會增加其耗電程度。

其次冷氣機常年不清洗會存在大量的灰塵及細菌，長期使用對人體健康百害無一利。

最後室外的冷氣機腳架一般情況下鋼材質的3-5年壽命，鍍鋁金材質的10年左右壽命，如果不定期更換，腐蝕生鏽後支架的承重能力變弱，存在墜落風險。

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洗衣機安全使用年限：8年

超期服役可能存在的風險：洗衣機作為一個即用水又用電的產品，其實危險係數非常高，而且洗衣機長期接觸水，使用環境潮濕，相對於其他家電而言，損壞和耗損的情況會更大一些。

首先洗衣機使用時間長了以後，電機壽命會是問題，不過目前一般電機都帶有8-10年質保，相對來說即便壞掉也不用太擔心。

其次洗衣機桶內的衛生情況是個大問題，以滾筒洗衣機為例，洗衣機分為內外桶兩個設計，當洗衣機用久後，內外桶夾層中就會殘留滋生大量污漬，如果不及時清洗，就會對我們的健康造成影響。

最後就是電路板、皮帶、塑料件的老化問題，一部分情況會導致洗衣機無法工作，另外也存在短路起火的風險。

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此外，除了上述的幾個大件外，我們家裏的其他家電也有使用壽命，建議大家在使用家電的過程中可以參考下述表格，使用超期家電不僅危害健康，同時也可能存在起火、漏電等關乎生命安全的問題，如果條件允許，還是建議定期更換，畢竟安全無價。

其他家電建議使用期限（中關村在線授權使用）

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