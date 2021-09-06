外傭破壞王│頻將家中物品弄壞　面對電器殺手專家教一招應對

外傭將家中物品破壞經常發生，有些是故意的，有些只是粗心大意。不少僱主分享外傭的「破壞照」，當中以菜刀為最常被破壞的物品，近日有僱主分享家中外傭將廚房的電磁爐一分為二，問她原因都只會答：「I don’t know」，令僱主大感無奈。



不少都有僱主群組中，控訴家中的外傭把家中的日用用品、電器等整壞，早前有媽媽分享過外傭將菜刀劈斷，有網友笑言外傭「有功夫底」，用菜刀切魚、切雪糕都有。另外亦有媽媽控訴外傭把熨衫板折斷後沒有告知她，等到外傭回鄉放假才發現得到，令她非常震怒。

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張敬軒「遮遮」整爆電飯煲

除了一眾媽媽遇到這個問題，就連歌手張敬軒都深有體會，平時外傭「遮遮」煮的早餐已充滿「驚喜」，包括：「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」及「白雪雪特選麵包」等，而為了讓張敬軒能繼續享用「凍冰冰的白粥」，外傭弄壞電飯煲後也希望能購買一個有煮粥功能的新電飯煲。

他早前在ig貼文，指家中「遮遮」整爆家中的電飯煲。他就：「我真係諗都冇諗過，最先頂唔住嘅竟然唔係我，而係屋企個電飯煲⋯⋯煲粥煲到個煲都爆埋，我諗佢係港九新界第一人。咁呢佢就Send個Msg嚟喇，通知我個煲「Explode」 #我表面平靜，個心入面嗰樣喺圖三（黑人問號圖）。」他指外傭要求在豐澤買過一個有煲粥功能的新煲，更笑說：「方丈Yak粥Yak到想還俗。」

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劉小姐亦是「電器殺手」的受害人，她曾聘用過女傭弄壞了兩個電磁爐、三把風扇，洗手盆、雪櫃等亦有不同程度的破壞、衫褲鞋襪經常跌落街或不翼而飛，家中柴米油鹽用量驚人。「入伙一年，九成九傢俬、電器是全新，8成損壞或需要維修，日用品用得非常快，8公斤米三星期食完，但平時只有我與女兒及她吃，而且一星期只煮兩、三晚，其他調味料消耗得極快。我由七月開始要求她記錄低所買的物品、日期.....但她應承我之後又沒做過，真是讓人無言。」

外傭多屬不恰當使用工具

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭一年到晚工作，總會有錯漏，「有些是粗心大意，有些則根本在家鄉也沒有做家務的經驗，尤其是年輕一代的外傭。」她認為其實大多數事件都是因為外傭不恰當地使用工具，例如她自己的外傭試過將「孖人牌」菜刀當罐頭刀使用，結果當然把刀尖弄壞了。

根據勞工處資料，如因傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，但每次以港幣300元為限。此外，在這些情況下扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。徐小姐表示，有些僱主會認為用壞家品的損失是經常性開支，會草草了事；有些僱主則很小的事情也會扣錢，超過物品的價值，處理手法很極端。

建議僱主用一招應對

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，有些自鄉村的地方女傭較為粗手粗腳，故此清潔及使用電器時較為粗魯。「如果僱主覺得外傭還有可用之處，可以用軟方法與女傭溝通。菲律賓女傭要看性格，如果以扣工資的方法，通常菲律賓女傭都會黑面，有些甚至爭辯到底，變相惡化問題。當僱主發現電器或傢私經常遭到損壞時，一開始要表現到好心痛，之後與女傭一同參與安排修補及買新電器的過程，女傭在過程中會感受到僱主的感受及損失。」

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