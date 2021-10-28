好姐姐｜移英前臨別女兒與外傭相擁而哭　媽媽：相處好似屋企人

隨著BNO移英門檻放寬，很多家庭都決定帶小朋友到外地展開新生活。米媽早前也帶6歲女兒「米大人」一家三口移居英國，出發前與共處了4年多的外傭道別，只見女兒和工人姐姐都哭成淚人，依依不捨。米媽嘆一家人和姐姐相處如家人，難忘時刻多不勝數。

（圖片由受訪者提供）



米媽向記者表示，工人姐姐Marilyn在女兒1歲多的時候來到家中照顧一家人的起居飲食。她指女兒小時候不太親陌生人，但在接Marilyn回家的路上，女兒坐在BB車中已和Marilyn唱歌，她認為女兒和姐姐很有緣份。

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Marilyn很疼愛米大人，雖然薪金有限，但每次放假也會買點小禮物給她，例如蛋糕、啫喱、頭箍、裙仔，感情很好。Marilyn平日返教會，米媽有時也會讓女兒和姐姐一起到教會，「所以佢識唱菲律賓歌，又會同姐姐一齊Share、祈禱」。

姐姐和米媽一家感情很好，相處如家人一樣，Marilyn會和米媽互訴心事，他們又會一家人慶祝生日和去旅行。直到米媽他們準備移民，早前已介紹Marilyn轉到妹妹家中工作，並幫忙照顧米大人的表弟。「嗰時同工人姐姐分開，（女兒）已經喊到好勁。到今次要移民，真係分離，個感覺再立體咗。」米媽說。

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臨別依依，米媽特意安排女兒和工人姐姐多相處一會，最後讓她倆去「拍拖」，一齊返教會，創造更多回憶。到了上機前，米大人和姐姐認真地說再見，兩人更是依依不捨，米大人崩潰地喊：「don’t go Auntie Lyn, I miss you so much auntie.」甚至希望不用到英國。到姐姐坐車離開時，女兒又再次大喊：「唔好呀，唔好走呀Auntie…」讓旁人都為之動容。

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米媽透露，工人姐姐和女兒有個約定，希望米大人長大之後，可以到菲律賓探望她，又或者安排姐姐來找自己。「之前講好咗，無論姐姐將來係唔係喺度打工，呢一世都會好似屋企人咁。」米媽說。

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