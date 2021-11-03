聖誕節｜荃新天地變身魔雪奇緣冰雪小鎮　海賊王裝置登陸MOSTown

雖然還有兩個月才到聖誕節，不過不少商場都開始換上聖誕裝飾，當中不少更加以可愛的卡通人物作主題，小朋友一定要去！



Citywalk荃新天地「冰雪夢幻王國」

Citywalk荃新天地將幻化成唯美動人的冰雪小鎮，為全港粉絲帶來史上最賣座及風靡全球大人小朋友的迪士尼動畫《魔雪奇緣》系列主題活動「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」。由11月16日至2022年1月2日，荃新天地中庭將會變身成為冰雪世界，其中最矚目必數掛有過百個可愛雪人小白掛飾的4米高「小白許願樹」，另外亦有愛莎女王和安娜公主的塑像等着和各位小朋友拍照留念！

另外，小朋友可以和爸爸媽媽參與聖誕親子工作坊，一同親手製作獨一無二的冰雪夢幻燈飾擺設。場內更特設期間限定店，發售多款主題精品，部分更是率先於荃新天地獨家限量發售，包括最新手機保護殼、流動電話充電器連鏡盒及可愛兒童T-Shirt。

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Citywalk荃新天地「冰雪夢幻王國 Snowy Wonderland」

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期及2期

新都會廣場「Berry Christmas in LotsoLand」

今個聖誕葵芳新都會廣場特邀請《反斗奇兵》中最火紅的角色勞蘇 (LOTSO) 成為商場聖誕士多啤梨熊世界的主角，於11月12日起至明年1月2日期間，為大家帶來全港首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》。場內有3米高原大尺寸勞蘇裝置打卡及穿梭6大主題專區，包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

另外，商場L3中庭更有期間限定店，推出多款日本直送及期間限定的勞蘇及迪士尼卡通人物精品。小粉絲不要錯過！

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「Berry Christmas in LotsoLand」聖誕士多啤梨熊世界

日期：2021年11月12日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵芳新都會廣場 L3 - L4露天廣場

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻仲可以去埋呢啲商場，有得打卡又有得玩🎄！即睇：聖誕同3米miffy打卡再去MOKO動樂園放電 玩轉Kakao Friends滑梯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航

風靡全球的大熱動畫《ONE PIECE海賊王》為慶祝動畫播映1,000集及預祝漫畫連載25周年，將與MOSTown 新港城中心攜手打造「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動， 由2021年11月中旬至2022年1月2日，動漫內一眾經典船員角色將以全球首度曝光的ONE PIECE Sweets系列造型，打扮成巨型甜點及船員，現身於不同角落與大家共度夢幻甜美冬日時光。當中由日本官方團隊設計，7米高的「MOST-SWEET 烈陽號」海盜船亦將於場內出現；一眾《ONE PIECE海賊王》的粉絲們都記得要拍照留念！

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船上設有3個互動遊樂區，包括「甜萌盟Gym Room體感遊戲區」、「甜萌盟Cupcake DIY體驗館」及「甜萌盟Poolside 樂園」，另外場內更設有期間限定店，超過200款精品於場內發售，當中更有為是次活動全球首次發售的一系列ONE PIECE SWEETS精品及日本限定商品。

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MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航

日期：2021年11月中旬至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

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