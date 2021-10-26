聖誕節│聖誕假期入迪士尼樂園、海洋公園玩　必睇3大抵玩攻略

下一個長假期將會在年尾聖誕假期，今個聖誕假期依然未能夠外遊，不少人會考慮去海洋公園和迪士尼樂園遊玩。兩大樂園分別有推出入園優惠，今次就教大家如何才能以最低價在聖誕假期內同小朋友入園玩！



迪士尼樂園「雙重暢玩」優惠

迪士尼樂園推出港人限定「雙重暢玩」優惠，由即日起至2022年1月18日預訂優惠，可以於2021年9月17日至2022年1月19日任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事，價錢分別為成人港幣$699、小童$520，另外額外可獲2張可於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份的電子優惠券，以及1張於下午4:30後在樂園內之指定餐廳購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客的電子優惠券。迪士尼樂園「雙重暢玩」優惠在平安夜及聖誕節正日都可以入園，可以體驗埋聖誕節慶祝活動！

+ 42

迪士尼樂園「雙重暢玩」優惠

預訂日期：即日起至2022年1月18日

入園日期：2021年9月17日至2022年1月19日

優惠詳情：以港幣$699（成人)、$520（小童）任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事

額外樂園優惠：

－ 2 x 電子優惠券於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份

－1 x 電子優惠券於下午4:30後在樂園內之指定餐廳^購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客

^適用於火箭餐廳及皇室宴會廳（兒童套餐除外）

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站／香港迪士尼樂園正門售票處

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻觀塘都有超放電嘅公園🏞️！即睇：親子好去處│觀塘區最新免費遊樂場 港媽：好有日本沖繩公園feel👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

海洋公園「無限FUN入場證」

而海洋公園推出「無限FUN入場證」，憑「無限FUN入場證」可於2021年9月1日至2022年2月28日期間無限次入園，指定智紛會員、開SUM夏日入場證及無限次入場證持有人準備尊享優惠價，購買「無限FUN入場證」時憑指定智紛全年入場證、開SUM夏日入場證或無限次入場證，即享9折優惠！不過大家要留意，「無限FUN入場證」於平安夜及聖誕節（2021年12月24至25日），以及農曆新年初一至初三（2022年2月1至3日）並不適用，如果有興趣聖誕假期去，就記得要避開平安夜及聖誕節正日啦！

海洋公園推出「無限FUN入場證」，憑「無限FUN入場證」可於2021年9月1日至2022年2月28日期間無限次入園。

海洋公園 「無限FUN入場證」



成人（12歲或以上）

價格：港幣$598

續證尊享優惠價：港幣$538



學生（12歲或以上全日制學生）

價格：港幣$478

續證尊享優惠價：港幣$430

小童（3至11歲）

價格：港幣$328

續證尊享優惠價：港幣$295

另外，海洋公園最近亦推出冬日優惠套票，於今年11月1日至12月17日期間，可以以優惠價港幣160元起入園一次，門票還包括港幣30元電子餐飲現金券。

海洋公園最近亦推出冬日優惠套票。

海洋公園 「冬日優惠套票」



優惠日期：2021年10月22日至12月17日

套票有效期：2021年11月1日至12月17日



成人 ：港幣320元（包括港幣30元電子餐飲現金券）

小童 （3至11歲） ：港幣192元（包括港幣30元電子餐飲現金券）



平日套票（星期一至四，公眾假期除外）

成人 ：港幣268元 （包括港幣30元電子餐飲現金券）

小童（3至11歲） ：港幣160元（包括港幣30元電子餐飲現金券）

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻天氣咁涼爽一於去行下公園🏞️，睇下小動物🦡！即睇：港島區公園一日遊｜動植物公園睇水獺 再去香港公園玩4米長滑梯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 18