聖誕節玩轉蠟筆小新冰雪樂園遊樂區　Disney角色登陸信和7大商場

踏入年末，不少商場紛紛換上聖誕主題裝飾，有商場以卡通人物作為主題，推出各種互動遊戲，小朋友一定可以放電！



蠟筆小新 x Chocolate Rain冬瀛樂遊趣

今個冬日，適逢《蠟筆小新》30 週年，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心 2 期及 3 期) 將於於 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 2 日期間打造《蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣》主題裝置，小粉絲除了可以於3.5 米高以馬甲煲呔造型的小新拍照，亦可以於「趣遊冬日照相館」與一眾萌爆角色瞬間穿梭多個日本人氣景點打卡。場內更有「冰雪樂園」遊樂區，讓大人和小朋友一起參與「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」互動遊戲。

場內亦特設期間限定店，推出一系列《蠟筆小新》30 週年主題限定精品及 Chocolate Rain 獨家主題單品。於活動期間，於 MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 即日消費滿指定金額更有機會帶走蠟筆小新 x Chocolate Rain 獨家聯乘限量禮品！於活動期內更會舉辦「蠟筆小新 x Chocolate Rain 萌爆見面會」，兩大角色現身與各位粉絲會面，跟大家拍照留念，粉絲們絕對不能錯過！

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蠟筆小新 x Chocolate Rain 冬瀛樂遊趣

日期： 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 2 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點： MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心 2 期及 3 期) L1 天幕廣場

H‧COINS 會員專享：「冰雪樂園」遊樂區—「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」

日期： 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 1 月 2 日

時間： 下午 2 時至晚上 6 時 (星期一至五)

下午 1 時至晚上 7 時 (星期六、日及公眾假期)

地點： MCP DISCOVERY (新都城中心 3 期) L1 天幕廣場

詳情： 只要下載 H．COINS 手機應用程式並免費登記成為會員，即可參加「擲雪球大師」及「極地冰壺大挑戰」，大考眼界、運動技巧及身手敏捷，自問信心爆棚的您絕對萬勿錯過！贏得指定分數更可獲得限量禮品乙份*。

*數量有限，送完即止。受活動條款及細則約束，請參閱活動詳情。

Disney Winter Celebration 迪士尼閃亮冬季

迪士尼旗下串流平台 Disney+ 即將於11月16日登陸香港，個聖誕，信和集團旗下7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，連同利東街將與迪士尼合作，於2021年11月11日至2022年1月2日期間攜手打造「Disney Winter Celebration」活動，多個深受大家喜愛的角色，包括迪士尼的愛莎女王、米奇老鼠、小木偶皮諾丘，彼思的胡迪、巴斯光年，Marvel的鐵甲奇俠，星球大戰的曼達洛人等人氣角色將以不同形式現身各大商場。

其中屯門市廣場首度打造以香港迪士尼樂園度假區為主題的白色冬日聖誕，設有7.5米高奇妙夢想城堡裝置，荃新天地將化成唯美動人的冰晶聖誕小鎮，奧海城隻打造迪士尼經典珍藏館，與大家體驗5大互動體驗區，讓大家化身故事主角進行各種挑戰。更可以遊走奧海城各處以 AR 互動遊戲揭開動人故事中的驚喜，完成任務即可以解鎖不同角色，搜集角色後更可自選制定印有名字的限量角色筆記簿帶回家自用；場內更特設期間限定店，小粉絲不要錯過！

《奇妙飄雪聖誕 Magical Snowy Christmas》

日期：11 月 16 日 - 1 月 2 日

時間：上午 10 時 - 晚上 10 時

地點：屯門市廣場

《Disney Classic Stories Library》

日期：11 月 16 日 - 1 月 2 日

時間：中午 12 時 – 晚上 9時

地點：奧海城

《冰雪夢幻聖誕 Snowy Fantasy Christmas》

日期： 11 月 16 日 - 1 月 2 日

時間：上午 10 時 – 晚上 10時

地點：荃新天地

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻入兩大主題樂園點樣先最抵？即睇：聖誕節│聖誕假期入迪士尼樂園、海洋公園玩 必睇3大抵玩攻略👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

利東街亦會化身璀璨閃亮大道，迪士尼公主將會華麗登場！整條大道將以公主皇冠圖騰的燈飾貫穿，於晚間熠熠生輝的中庭將會成為華麗高貴的舞會場景。屆時每晚會上演光影音樂秀，配以家傳戶曉的公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，讓利東街的節日派對氣氛更加濃厚！同時中庭亦設置了一棵達10米高之巨型聖誕樹，小公主迷一定要去！另外由 2021 年 11 月 11 日起,尖沙咀中心及帝國中心之聖誕燈飾將會率先亮起,為維港兩岸市民預告各大商場聖誕活動!巨型 LED 燈幕牆會獨家播放Disney+ 六大品牌的聖誕燈飾影片及屯門市廣場、奧海城、荃新天地及利東街的聖誕場景的精彩短片,讓市與一眾角色歡度聖誕佳節！

由2021年11月11日起，尖沙咀中心及帝國中心之聖誕燈飾將會率先亮起，為維港兩岸市民預告各大商場聖誕活動！

《Shine Like A Princess 》

日期：11 月 16 日 - 1 月 2 日

時間：中午 12 時 - 晚上 10 時

地點：利東街

《尖東聖誕燈飾亮燈》

日期：11月11日

地點：尖沙咀中心及帝國中心

Oyatsu Land童星點心麵樂園【香港駅】

以日本經典零食「童星點心麵」為主題的「恒基兆業商場 x 童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅」將於2021年11月13日至2022年1月2日期間來到沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場。祥物星太郎亦將打破地域界限，與大家一同慶祝聖誕節，場內設有不同打卡位，亦有「童星Baby Star製麵工廠」，完成遊戲可以獲取日本直送限量「童星點心麵杯」及特選調味配料；除可帶走自家製小食外，更可以在「童星點心麵」DIY照相館，設計獨一無二的照片。沙田中心．沙田廣場更有「七彩童星點心麵滑梯」，小朋友一定玩得非常開心！

童星點心麵聖誕玩味樂園OYATSU LAND香港駅

日期：2021年11月13日 至 2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田中心L3大堂（譚仔雲南米線對出）、屯門時代廣場南翼L1大堂

童星Baby Star製麵工廠

日期：2021年11月13、14、20、21、27、28日 及12月4、5、11、12、18、19、24、25、26、27日及2022年1月1日、2日 （共18日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：沙田廣場L3（扶手電梯旁，創輝珠寶對出）、屯門時代廣場南翼L1大堂

換領時間：中午12時至晚上7時

換領地點：沙田中心L3禮賓部、屯門時代廣場南翼 L3禮賓部

參加方法：H．COINS 會員於活動開放期間，以電子貨幣即日單一消費滿HK$150，憑商戶發出的即日電子機印發票，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領「童星Baby Star製麵工廠」遊戲券乙張。憑遊戲券可到即日遊戲區參加遊戲乙次。(每人每日只限參加乙次。每日名額150個，數量有限，先到先得，送完即止。遊戲受條款及細則約束，詳情請參閱遊戲券背面之條款及細則。)

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻仲可以去埋呢啲商場，有得打卡又有得玩🎄！即睇：聖誕同3米miffy打卡再去MOKO動樂園放電 玩轉Kakao Friends滑梯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻